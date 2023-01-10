Випередила збільшення грудей: яка косметична процедура стала найпопулярнішою в світі

Ліпосакція, тобто операція з видалення жирових відкладень, стала найпопулярнішою у світі формою косметичної хірургії та випередила навіть процедуру збільшення грудей.

Про це повідомило Міжнародне товариство естетичної пластичної хірургії (ISAPS), пише СNN.

Причиною зменшення кількості охочих збільшити груди вважають занепокоєння щодо зв'язку імплантатів з онкозахворюванням, згідно з нещодавно опублікованими даними Міжнародного товариства естетичної пластичної хірургії (ISAPS).

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Ліпосакція склала майже 15% усіх косметичних операцій, які провели у всьому світі, в той час як кількість операцій по збільшенню грудей впала до 13%.

Така зміна тенденцій є частиною глобального сплеску естетичної медицини. У 2021 році провели понад 30 мільйонів хірургічних і нехірургічних процедур, Це на 19% більше, ніж торік.

Дані, опубліковані в рамках останнього щорічного дослідження ISAPS, свідчать про те, що індустрія косметичної хірургії не тільки відновилася після 2 років спаду, пов'язаного з епідемією COVID-19, – вона виросла набагато вище, ніж до того.

Загальна кількість хірургічних процедур зросла більш ніж на 33% в період з 2017 по 2021 рік. Нехірургічні, зокрема, уколи ботоксу – зросли більш ніж на 54% за той же час.

Кількість операцій зі збільшення грудей за ці ж 4 роки також зросла на 0,5%. Але редактор звіту дослідження, доктор Джанлука Кампіліо, вказав на відносний спад у порівнянні з іншими процедурами. Він пов'язав цю тенденцію із занепокоєнням щодо раку імунної системи, яку науковці пов'язують з імплантатами.

Кампіліо, який працює пластичним хірургом в Італії, також підкреслив різкий стрибок кількості пацієнтів, які бажають видалити грудні імплантати. За останні 4 роки кількість таких людей зросла майже на 50% у всьому світі.

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Також серед найпопулярніших косметичних процедур – пластики носа, живота і повік.