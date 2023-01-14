У МОЗ просять українців пройти опитування про стан та реформування медицини

Міністерство охорони здоров’я пропонує взяти участь в опитуванні про якість медичного обслуговування в Україні.

Пацієнтів запрошують відповісти на питання, пов’язані з послугами лікарень, зокрема у регіонах.

Учасники опитування мають повідомити місто, в якому проживають, та вказати номер телефону.

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Пацієнтів просять відповісти на питання, коли вони в останній раз зверталися за допомогою медиків, чи користуються безкоштовними послугами, чи мають сімейного лікаря тощо.

Серед питань, на які МОЗ хоче отримати відповідь, це – на якій відстані від пацієнта має знаходитися лікарня, і чи хоче людина добиратися до медзакладу довше, однак отримати фахове лікування і діагностику за допомогою сучасного обладнання.

Українців також просять повідомити про те, куди вони звертаються у випадках високої температури, розладу шлунку або серцевого нападу: до лікаря чи питають порад у родичів, друзів та фармацевтів в аптеці.

Також запитують про те, якими мають бути лікарні та медичне обслуговування.

"Запитуємо у вас, аналізуємо і разом будуємо нову медичну Україну! Будь ласка, приділіть їй декілька хвилин. Від ваших відповідей залежить те, якою буде система охорони здоровʼя України у майбутньому", – кажуть у МОЗ.

Опитування пацієнтів відомство запустило спільно з проектом USAID Ukraine - USAID Україна "Підтримка реформи охорони здоров‘я".

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