Які послуги можна отримати безкоштовно для немовлят у разі патологій – НСЗУ

У випадку, якщо немовля народжується передчасно або з патологією, в Україні можна отримати безкоштовну допомогу.
Медичні гарантії включають 41 пакет, повідомляють в Національній службі здоров'я України.
Неонатальна допомога новонародженим у складних випадках є пріоритетом серед медгарантій.
Вона є безоплатною:
- за скеруванням від сімейного лікаря або педіатра;
- якщо пацієнта доставили до лікарні бригадою "швидкої";
- у разі переводу з одного лікувального закладу у інший;
- при самозверненні.
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Безоплатні послуги в межах пакета:
◼ інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;
◼ лікарський та медсестринський догляд 24/7;
◼ інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;
◼ необхідні лабораторні та інструментальні дослідження (зокрема, УЗД, ЕКГ, рентгенологічне дослідження тощо);
◼ забезпечення дихальної підтримки;
◼ оцінювання болю та своєчасне знеболення;
◼ парентеральне харчування;
◼ організація виходжування немовлят за методом Кенгуру;
◼ забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду спрямованого на її розвиток;
◼ психологічна підтримка батьків;
◼ вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;
◼ проведення офтальмологічного та аудіологічного скринінгу;
◼ лікарські засоби з Нацпереліку, медвироби та витратні матеріали.
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