Які послуги можна отримати безкоштовно для немовлят у разі патологій – НСЗУ

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 січня 2023

У випадку, якщо немовля народжується передчасно або з патологією, в Україні можна отримати безкоштовну допомогу.

Медичні гарантії включають 41 пакет, повідомляють в Національній службі здоров'я України. 

Неонатальна допомога новонародженим у складних випадках є пріоритетом серед медгарантій.

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Вона є безоплатною:

  • за скеруванням від сімейного лікаря або педіатра;
  • якщо пацієнта доставили до лікарні бригадою "швидкої";
  • у разі переводу з одного лікувального закладу у інший;
  • при самозверненні.
 Фото: phakimata/Depositphotos

Безоплатні послуги в межах пакета

◼ інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;

◼ лікарський та медсестринський догляд 24/7;

◼ інтенсивна терапія новонародженим та надання медпослуг на всіх етапах лікування;

◼ необхідні лабораторні та інструментальні дослідження (зокрема, УЗД, ЕКГ, рентгенологічне дослідження тощо);

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◼ забезпечення дихальної підтримки;

◼ оцінювання болю та своєчасне знеболення;

◼ парентеральне харчування;

◼ організація виходжування немовлят за методом Кенгуру;

◼ забезпечення сприятливого сенсорного оточення для дитини та сімейно-орієнтованого догляду спрямованого на її розвиток;

◼ психологічна підтримка батьків;

◼  вакцинація згідно з календарем профілактичних щеплень;

◼  проведення офтальмологічного та аудіологічного скринінгу;

◼ лікарські засоби з Нацпереліку, медвироби та витратні матеріали.

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