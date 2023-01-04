Які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно? Відповідь МОЗ

Українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати 64 препарати безоплатно або з незначною доплатою.
Вартість препаратів аптеці відшкодовує Національна служба здоров’я України за програмою "Доступні ліки", повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
У відомстві пояснили, які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно і що для цього потрібно.
Безкоштовно можна отримати такі ліки для психічного здоров’я:
- проти шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
- проти розладів настрою (афективних розладів);
- проти невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів.
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Як отримати ліки?
Якщо пацієнт має план лікування від психіатра або невролога, отримати рецепт на препарати можна у будь-якого сімейного лікаря.
Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я, лікар "первинки" випише рецепт.
Щоб отримати "доступні ліки", необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ.
Знайти найближчу аптеку можна:
- через дашборд на сайті НСЗУ. В меню ліворуч оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,
- через чат-бот "Спитай Гриця",
- зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Нагадаємо, у МОЗ вважають, що 3-4 млн українців потребуватимуть ліків через психічні розлади внаслідок війни.
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