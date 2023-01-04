Які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно? Відповідь МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
12959
4 січня 2023

Українці з розладами психіки та поведінки можуть отримати 64 препарати безоплатно або з незначною доплатою.

Вартість препаратів аптеці відшкодовує Національна служба здоров’я України за програмою "Доступні ліки", повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві пояснили, які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно і що для цього потрібно.

Безкоштовно можна отримати такі ліки для психічного здоров’я:

  • проти шизофренії, шизотипових станів та маревних розладів;
  • проти розладів настрою (афективних розладів); 
  • проти невротичних, пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів.

 Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Як отримати ліки?

Якщо пацієнт має план лікування від психіатра або невролога, отримати рецепт на препарати можна у будь-якого сімейного лікаря. 

Наявність декларації для цього – не обов’язкова, адже на основі даних, внесених в Електронну систему охорони здоров’я, лікар "первинки" випише рецепт.

Щоб отримати "доступні ліки", необхідно звернутися до будь-якої аптеки, яка має договір з НСЗУ. 

Знайти найближчу аптеку можна:

  • через дашборд на сайті НСЗУ. В меню ліворуч оберіть ваш населений пункт та потрібний напрям програми реімбурсації,
  • через чат-бот "Спитай Гриця",
  • зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Нагадаємо, у МОЗ вважають, що 3-4 млн українців потребуватимуть ліків через психічні розлади внаслідок війни.

Читайте також: Психолог, психотерапевт і психіатр: в чому різниця і коли до них потрібно звертатись?


Реклама:


 5643
Суспільство

Блукаючий осколок, тіла мертвих ворогів: історії буднів українських бойових медиків

Вікторія Андрєєва
 4131
Суспільство

Про мобілізацію, хімічну зброю і "тривожну валізу": 8 важливих текстів, які ви могли пропустити у 2022-му

Діана Кречетова
 36201
КУЛЬТУРА

10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Ярослав Підгора-Гвяздовський

Головне на сайті


Суспільство

Блукаючий осколок, тіла мертвих ворогів: історії буднів українських бойових медиків

Вікторія Андрєєва
У Києві попрощалися з режисером монтажу Віктором Ониськом
Науковці виявили екзопланету, на якій новий рік настає кожні 5 днів
"Нога була вже синя і холодна": лікарі "Охматдиту" врятували кінцівку підлітку з Херсона
Російські окупанти пошкодили в Україні 1189 культурних об’єктів. Найбільше – на Донеччині та Київщині
Стародавні і сучасні українські колядки: про що в них співають і яке їхнє значення
Суспільство

Про мобілізацію, хімічну зброю і "тривожну валізу": 8 важливих текстів, які ви могли пропустити у 2022-му

Діана Кречетова
КУЛЬТУРА

10 свіжих серіалів з найбільшим рейтингом

Ярослав Підгора-Гвяздовський