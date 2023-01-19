Травма свідка: як пережити трагічні події

Трава свідка – це емоційний стан, в якому людина не може пережити або "перетравити" якісь трагічні події.

Як мінімізувати вплив та що робити з відчуттями, які виникають внаслідок трагедій в Україні, розповів психолог Роман Зіненко у коментарі для "УП.Життя".

Фахівець пояснює, що для виникнення травми свідка людині не обов'язково бути безпосереднім очевидцем. Тобто людина може отримати психологічну травму під час перегляду новин, відео тощо.

"Також фото і відео з місця трагедії у Дніпрі, куди влучила російська ракета, може стати тригером для людини чи цілої сім з Запоріжжя, Київщини чи Донеччини, які переживали страшні події вже раніше", – говорить психолог.

Але травма свідка може виникнути і в людей, які не мали такого досвіду, але сприйняли новини і переживають їх, як реальний учасник.

"Наслідки від шоку при цьому можуть виявитися такими ж руйнівними, ризикуючи перетворитися в посттравматичний стресовий розлад з депресіями, панічними атаками, нічними кошмарами і навіть суїцидальними думками", – доповнює психологиня благодійного фонду "Запорука" Алла Антонова.

Як зрозуміти, що у вас травма свідка

Фахівець зазначає, що у цьому психологічному стані спершу виникають емоції. Це можуть бути:

переживання;

сльози;

відсутність концентрації;

відчуття безсилля;

злість;

смуток;

емоційні спалахи;

тривога;

відчуття провини.

Стрес також може проявитися реакціями у тілі:

заціпеніння;

нудота;

тремор;

головний біль;

розлади харчової поведінки;

нервові тіки;

утруднене дихання.

Що робити з травмою свідка

Перш за все Роман Зіненко радить назвати свої відчуття і почуття. Тобто визначити, чи у злість, безпорадність чи спустошення.

Уникайте вживання алкоголю або куріння, щоб "втекти" від реальності.

Бажано поговорити з кимось, розділити цей стан і внутрішнє горе. Це можуть бути друзі, близькі або фахівці-психологи. Зараз є чимало безкоштовних консультацій та кризових служб, які готові допомогти.

"Інколи людині достатньо буде самій перебути в тому стані, попереживати, позлитися. А деколи треба виговоритися, назвати відчуття, або знайти першопричину травми.

В цьому випадку "вільні вуха" чи "кухонні" психологи не зможуть допомогти. Бо людині треба не лише поділитися, але й отримати підтримку та спосіб вирішення проблеми", – роз'яснює фахівець.

Тримати інформаційну гігієну: треба фільтрувати новини, дописи в соцмережах, не заглиблюватися у подробиці трагедії. Не потрібно розглядати в деталях фотографії чи відео з місця катастрофи.

"Якщо ви бачите людину, яка горює, недоречно казати їм фразу "я тебе розумію". Ви можете розуміти, що людині сумно чи боляче, але не те, що і як вона відчуває", – зазначає психолог.

Крім того, Роман Зізненко наголосив, що знання про надання психологічної допомоги так само важливі, як і знання медичної допомоги. В обох випадках головним правилом є "не нашкодь".

З основних правил кризової допомоги можна використати наступні: