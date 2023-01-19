Травма свідка: як пережити трагічні події

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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19 січня 2023

Трава свідка – це емоційний стан, в якому людина не може пережити або "перетравити" якісь трагічні події. 

Як мінімізувати вплив та що робити з відчуттями, які виникають внаслідок трагедій в Україні, розповів психолог Роман Зіненко у коментарі для "УП.Життя".

Фахівець пояснює, що для виникнення травми свідка людині не обов'язково бути безпосереднім очевидцем. Тобто людина може отримати психологічну травму під час перегляду новин, відео тощо.

"Також фото і відео з місця трагедії у Дніпрі, куди влучила російська ракета, може стати тригером для людини чи цілої сім з Запоріжжя, Київщини чи Донеччини, які переживали страшні події вже раніше", – говорить психолог.

 Фото: AntonioGuillemF/Depositphotos

Але травма свідка може виникнути і в людей, які не мали такого досвіду, але сприйняли новини і переживають їх, як реальний учасник.

"Наслідки від шоку при цьому можуть виявитися такими ж руйнівними, ризикуючи перетворитися в посттравматичний стресовий розлад з депресіями, панічними атаками, нічними кошмарами і навіть суїцидальними думками", – доповнює психологиня благодійного фонду "Запорука" Алла Антонова.

Як зрозуміти, що у вас травма свідка

Фахівець зазначає, що у цьому психологічному стані спершу виникають емоції. Це можуть бути: 

  • переживання;
  • сльози;
  • відсутність концентрації;
  • відчуття безсилля;
  • злість;
  • смуток;
  • емоційні спалахи;
  • тривога;
  • відчуття провини

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Стрес також може проявитися реакціями у тілі:

  • заціпеніння;
  • нудота;
  • тремор;
  • головний біль;
  • розлади харчової поведінки;
  • нервові тіки;
  • утруднене дихання.

Що робити з травмою свідка

Перш за все Роман Зіненко радить назвати свої відчуття і почуття. Тобто визначити, чи у злість, безпорадність чи спустошення. 

Уникайте вживання алкоголю або куріння, щоб "втекти" від реальності.

Бажано поговорити з кимось, розділити цей стан і внутрішнє горе. Це можуть бути друзі, близькі або фахівці-психологи. Зараз є чимало безкоштовних консультацій та кризових служб, які готові допомогти. 

"Інколи людині достатньо буде самій перебути в тому стані, попереживати, позлитися. А деколи треба виговоритися, назвати відчуття, або знайти першопричину травми.

В цьому випадку "вільні вуха" чи "кухонні" психологи не зможуть допомогти. Бо людині треба не лише поділитися, але й отримати підтримку та спосіб вирішення проблеми", – роз'яснює фахівець.

 Фото: Sementsova321/Depositphotos

Тримати інформаційну гігієну: треба фільтрувати новини, дописи в соцмережах, не заглиблюватися у подробиці трагедії. Не потрібно розглядати в деталях фотографії чи відео з місця катастрофи.

"Якщо ви бачите людину, яка горює, недоречно казати їм фразу "я тебе розумію". Ви можете розуміти, що людині сумно чи боляче, але не те, що і як вона відчуває", – зазначає психолог.

Крім того, Роман Зізненко наголосив, що знання про надання психологічної допомоги так само важливі, як і знання медичної допомоги. В обох випадках головним правилом є "не нашкодь". 

З основних правил кризової допомоги можна використати наступні:

  • якщо у вас є ресурс когось підтримати, можна дати людині води або взяти її за руку (попередньо треба запитати, чи можна торкнутися);
  • запитати назви предметів або колір машин, щоб переключити увагу.

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