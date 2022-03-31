В Україні працює "гаряча лінія" психологічної допомоги для постраждалих від війни

В Україні працює "гаряча лінія", де людям, які переживають стрес через війну або вимушений переїзд, можуть надати психологічну допомогу.

За підтримкою можна звернутися до Міжнародної організації з міграції за номером 0 800 211 444, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Гаряча лінія" безоплатна та анонімна.

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Там працюють кваліфіковані психологи.

"Через повномасштабне вторгнення РФ до України українцям довелося повністю змінити своє життя.

Вимушена зміна місця проживання, розлука та втрата зв‘язку з рідними та близькими, постійне переживання та страх – далеко не повний список проблем, з якими зараз зіткнулися сотні тисяч українців", – кажуть у МОЗ.

Що таке "провина вцілілого", та як її подолати, читайте тут.

Додатково зібрали перелік сервісів, де можна отримати безоплатну психологічну допомогу або кризову консультацію.

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