В Україні працює "гаряча лінія" психологічної допомоги для постраждалих від війни

В Україні працює "гаряча лінія", де людям, які переживають стрес через війну або вимушений переїзд, можуть надати психологічну підтримку.

За допомогою можна звернутися до Міжнародної організації з міграції за номером 0 800 211 444, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Гаряча лінія" безоплатна та анонімна.

Там працюють кваліфіковані психологи.

"Через повномасштабне вторгнення РФ до України українцям довелося повністю змінити своє життя.

Вимушена зміна місця проживання, розлука та втрата зв‘язку з рідними та близькими, постійне переживання та страх – далеко не повний список проблем, з якими зараз зіткнулися сотні тисяч українців", – кажуть у МОЗ.

Що таке "провина вцілілого", та як її подолати, читайте тут.

Нагадаємо, в Україні запустили мобільний додаток для психологічної підтримки військових.

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