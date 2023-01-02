При важкому перебігу COVID-19 вірус може опинитися в мозку та інших частинах тіла

Анастасія Поя
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2 січня 2023

Науковці виявили, що вірус SAR-CoV-2 може поширюватися по всьому організму людини та навіть проникати у мозок, серце і очі.   

Це показав аналіз тканин пацієнтів, які померли від COVID-19. Результати дослідження оприлюднили в журналі Nature.

Вчені Національного інституту охорони здоров’я в США провели повний розтин 44 пацієнтів, які померли в результаті важкого перебігу COVID-19 і були не вакциновані, й виявили вірус у багатьох органах, зокрема в головному мозку. Переважно, це були пацієнти з важким перебігом хвороби. 

"Ми показали процес самовідтворення молекул вірусу в багатьох ділянках протягом перших двох тижнів після прояву симптомів", – пояснюють автори дослідження. 

 Фото: Wlad_Mus/Depositphotos

Аналіз показав, що спочатку вірус SARS-CoV-2 уражає дихальні шляхи та легеневу тканину, але може бути життєздатним в мозку, серці, лімфатичних вузлах, шлунково-кишковому тракті, надниркових залозах та очах. 

За даними науковців, вірус може зберігатися там протягом 230 днів після прояву симптомів.  

Також вчені провели відбір зразків нервової системи у 11 пацієнтів й виявили РНК і білок SARS-CoV-2 в гіпоталамусі та мозочку одного пацієнта, а також в спинному мозку та підкірці центрального мозку двох інших пацієнтів. У тих місцях було незначне пошкодження мозкової тканини, пишуть в досліджені.

Середній вік 44 пацієнтів, які взяли участь в дослідженні – 62,5 роки. Повідомляється, що 27 пацієнтів з них мали три або більше супутніх захворювань. 

Дослідження проводили з квітня 2020 року по березень 2021 року.

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