Вчені дослідили, чому зникає нюх при тривалому COVID-19

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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23 грудня 2022

Вчені визначили, що основною причиною зникнення нюху при тривалому COVID-19 є зменшення кількості клітин нюхового нерва.

Тривалий імунний "напад" вірусу на них провокує запалення, яке не минає навіть після одужання.

Про це йдеться у дослідженні науковців з Університету Дюка, яке опублікували в журналі Science Translational Medicine.

Науковці зазначають, що тимчасова втрата нюху при COVID-19 є одним з основних симптомів хвороби. Через деякий час більшість пацієнтів можуть знову відчувати запахи. Але є й ті, хто втрачає нюх на тривалий період або не може відновити його до кінця.

 Фото: Dimaberlin/Depositphotos

Вчені проаналізували зразки нюхового епітелію, зібрані з 24 біопсій. Серед них був біологічний матеріал 9 пацієнтів, які втратили нюх на тривалий час після COVID-19.

Науковці виявили, що у зразках зберігався процес запалення, попри відсутність вірусу в організмі. А кількість нюхових сенсорних нейронів була значно зменшена. 

"Висновки вражаючі. Це майже нагадує якийсь аутоімунний процес у носі", – сказав доктор медичних наук Бредлі Голдштейн пише ScienceDaily.

Він додав, що нейрони ймовірно зберігають деяку здатність до відновлення навіть після тривалого імунного нападу.

"Ми сподіваємося, що моделювання аномальної імунної відповіді або процесів відновлення в носі цих пацієнтів може допомогти принаймні частково відновити нюх", – розповів Гольдштейн.

Він сказав, що результати цього дослідження можуть також стати джерелом додаткових досліджень інших симптомів тривалого COVID-19, які можуть зазнавати подібних запальних процесів.

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