"Не робіть на тяп-ляп": Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з сучасними протоколами

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко закликав медиків лікувати пацієнтів згідно з затвердженими протоколами, а керівників медзакладів – вчасно встановлювати та ефективно використовувати нове обладнання.

Про це очільник МОЗ заявив в інтерв’ю медичній експертці Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Катерині Булавіній.

"Я хочу звернутися до лікарів із закликом: не потрібно робити на тяп-ляп, треба використовувати саме протоколи лікування та доказову медицину. Через війну і в рамках медичної евакуації багато пацієнтів виїхали за кордон. І мені приходять прохання від закордонних колег переглянути схеми лікування. Вони кажуть, що люди лікуються за старими протоколами", – каже Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що особисто розбирався з деякими випадками і з’ясував, що протоколи лікування тієї чи іншої хвороби змінені, однак лікарі застосовують застарілі.

"Або людині дають не ті препарати, або використовують не ті схеми. Найбільш критичною є ситуація, коли пацієнта починають лікувати відразу антибіотиками, а після резистентності (стійкості) до них хворих є проблеми", – говорить міністр.

За словами очільника МОЗ, одним із завдань відомства у 2023 році стане контроль якості надання медичної допомоги. Зокрема, будуть створені клініко-експертні комісії, які будуть перевіряти роботу лікарів.

Паралельно моніторити якість надання медичних послуг буде НСЗУ, і якщо скарг на медичний заклад буде багато, туди направлять бригаду спеціалістів для перевірки.

Віктор Ляшко також зазначив, що у минулому році у медзаклади завезли 9 тис. одиниць нового обладнання на загальну суму понад 3,5 млрд грн.

"Я знаю, де обладнання змонтоване, встановлене і використовується, а де ні і чому. Якщо головний лікар не дотримується зобов’язань і не використовує обладнання, ми його заберем і відправимо туди, де воно буде працювати", – говорить міністр.

Ляшко також розповів, що дороговартісне, закуплене за державний кошт обладнання було вилучено з лікарень у Запоріжжі, на Херсонщині і Миколаївщини.

У деяких випадках це було зроблено через воєнний стан, оскільки у лікарень не було можливості змонтувати обладнання. Утім, як запевнив Ляшко, після стабілізації ситуації апарати будуть закуплені і направлені в медзаклади.