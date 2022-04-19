"Дуже руйнівні": експерт порівняв наслідки від сучасної ядерної зброї та Чорнобильської катастрофи

Сучасна ядерна зброя, яку має Росія, менш потужна за ту, що США скинули на японську Хіросіму наприкінці Другої світової війни.

Про це заявив експерт та історик з ядерної зброї Алекс Веллерштейн в інтерв'ю для "УП. Життя".

Також він порівняв потужність сучасної ядерної зброї РФ та катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції.

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На думку експерта, шкоду від наслідків Чорнобильської катастрофи можна порівняти із наслідками від старих ядерних бомб, потужністю в багато мегатонн.

SergeyNivens/Depositphotos

"Чорнобиль спричинив більше проблем, ніж може спричинити багато видів сучасної ядерної зброї. Наприклад, в 1954 році було випробування американської термоядерної бомби Castle Bravo.

Вона мала потужність в 15 мегатонн та в 1000 разів потужніша за ту, яка була скинута на Хіросіму. І це створило схожі масштаби забруднення, які можна порівняти з чорнобильськими", – розповів Веллерштейн.

Історик припускає, що наслідки від удару сучасною ядерною зброєю можуть бути порівняно менші, ніж у випадку з Чорнобилем. Однак, вони будуть дуже руйнівними.

"Я не можу сказати, яка найбільша бомба в Росії – думаю орієнтовно 2 мегатонни. У китайців є зброя потужністю в 5 мегатонн – певно, найбільша, яка є в сучасному світі.

Так, це спричинить не такі руйнівні наслідки, як у випадку з Чорнобилем", – наголосив Алекс Веллерштейн.

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Також експерт та історик з ядерної зброї оцінив шанси на виживання у випадку, якщо ворог наважиться застосувати ядерну зброю.

Детальніше про те, наскільки високі ризики застосування ядерної зброї Росією, Алекс Веллерштейн розповів в інтерв’ю "УП. Життя": Ніхто не знає, що чекає на світ після ядерної війни. Краще не перевіряти. Інтерв'ю з істориком з ядерної зброї.

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