Науковці використали кінотехнології з "Аватару" для діагностики генетичних хвороб, які призводять до паралічу

Команда вчених у Лондоні дослідила розвиток захворювань рухового апарату за допомогою технологій штучного інтелекту та спеціальних костюмів, які використали у фільмах "Аватар".

Про це повідомляє Імператорський коледж Лондона.

Вчені опублікували у журналі Nature Medicine два дослідження, які стосувались м’язової дистрофії Дюшенна (МДД) та атаксії Фрідрейха (ФА).

Ці захворювання впливають на рух і зрештою призводять до паралічу.

Ілюстративне фото. Скриншот з відео про створення фільму "Аватар"

Наразі від жодного з них немає ліків, але дослідники сподіваються, що нові знання значно прискорять пошук нових методів лікування.

Команда об’єднала дані про рухи людини з пристроїв, які обладнали медичною технологією штучного інтелекту, як у фільмі "Аватар".

"Наш підхід збирає величезну кількість даних про рухи всього тіла людини – більше, ніж будь-який невролог матиме точність або час для спостереження за пацієнтом", – заявив професор Імперського коледжу Лондона Альдо Фейсал.

Він пояснив, що технологія штучного інтелекту створює цифрового двійника пацієнта та дозволяє робити точні прогнози щодо прогресування хвороби окремого пацієнта.

У дослідженні взяли участь 21 хлопець віком від 6 до 17 років, у яких діагностували м’язову дистрофію Дюшенна, а також 17 здорових осіб. Спостереження проводили впродовж року: обстеження проводили на початковому етапі, через 6 та 12 місяців.

9 пацієнтів з ФА та 9 здорових осіб також пройшли клінічні випробування.

Для дослідження використали костюм для контролю руху.

Науковці також висловлюють сподівання, що незабаром цю технологію можна буде застосувати для діагностики та моніторингу інших хвороб руху. Наприклад, щодо деменції, інсульту та ортопедичних захворювань.