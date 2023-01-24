Ліквідатору Чорнобильської АЕС пересадили легені від посмертного донора

У Львові провели другу в історії України трансплантацію легень від посмертного донора.

Про це повідомляє Львівська міська рада.

Донорський орган отримав батько-одинак, легені якого постраждали під час аварії на Чорнобильській АЕС. Він – один з ліквідаторів катастрофи. Біля операційної на нього чекав 8-річний син.

"Цю операцію наші лікарі зробили без допомоги іноземних колег. Вперше не лише для нас – для України. І знаєте, як і все в житті, цей шлях не був простим", – йдеться у повідомленні.

Фото: ArturVerkhovetskiy /Depositphotos

Медики зазначають, що їм допомагали колеги з Інституту серця, які їхали всю ніч.

Нагадаємо, у Києві донором печінки став посмертно 17-річний хлопець.