Як постраждалим від війни отримати протези безкоштовно: контакти "гарячої лінії"

В Україні військовослужбовці та цивільні, які втратили кінцівки під час бойових дій, зможуть безплатно скористатися послугою протезування.

Про це повідомляють у Координаційному штабі поводження з військовослужбовцями.

"Щоб скористатися такою можливістю, рідним або близьким постраждалих достатньо звернутися до організації через месенджер або зателефонувати на гарячу лінію . Далі консультанти передають інформацію протезистам", – повідомили на "гарячій лінії".

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Номер "гарячої лінії": +38 050 177 68 39.

Після подачі запиту із заявником обіцяють зв’язатися протягом кількох днів.

Створення кожного протезу відбувається згідно з індивідуальними потребами пацієнта.

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