Як постраждалим від війни отримати протези безкоштовно: контакти "гарячої лінії"

В Україні військовослужбовці та цивільні, які втратили кінцівки під час бойових дій, зможуть безплатно скористатися послугою протезування.
Про це повідомляють у Координаційному штабі поводження з військовослужбовцями.
"Щоб скористатися такою можливістю, рідним або близьким постраждалих достатньо звернутися до організації через месенджер або зателефонувати на гарячу лінію . Далі консультанти передають інформацію протезистам", – повідомили на "гарячій лінії".
Номер "гарячої лінії": +38 050 177 68 39.
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Після подачі запиту із заявником обіцяють зв’язатися протягом кількох днів.
Створення кожного протезу відбувається згідно з індивідуальними потребами пацієнта.
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