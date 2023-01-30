Як постраждалим від війни отримати протези безкоштовно: контакти "гарячої лінії"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
2149
30 січня 2023

В Україні військовослужбовці та цивільні, які втратили кінцівки під час бойових дій, зможуть безплатно скористатися послугою протезування.

Про це повідомляють у Координаційному штабі поводження з військовослужбовцями.

"Щоб скористатися такою можливістю, рідним або близьким постраждалих достатньо звернутися до організації через месенджер або зателефонувати на гарячу лінію . Далі консультанти передають інформацію протезистам", – повідомили на "гарячій лінії".

Реклама:

Номер "гарячої лінії": +38 050 177 68 39.

 Фото: ufabizphoto/Depositphotos

Після подачі запиту із заявником обіцяють зв’язатися протягом кількох днів. 

Створення кожного протезу відбувається згідно з індивідуальними потребами пацієнта. 

Читайте також: Прибирав міни з городу, щоб викопати картоплю: у Львові встановили протез чоловікові з Донеччини

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 2086
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2946
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20752
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій