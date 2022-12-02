Прибирав міни з городу, щоб викопати картоплю: у Львові встановили протез чоловікові з Донеччини. ФОТО

Львівські лікарі встановили протез 70-річному чоловіку з Донеччини, який втратив ногу, прибираючи голіруч російські міни на власному городі.
Олександр Доронін самотужки виніс 12 "подарунків" від окупантів, однак 13-та міна вибухнула, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова.
Чоловік проживає в Авдіївці, що на Донеччині. Пів року він жив під щоденними обстрілами росіян, утім намагався вести звичний побут: доглядав двох кішок та собаку, порався по господарству та обробляв город.
Вибух, внаслідок якого Олександр втратив ногу, стався у серпні, коли чоловік вирішив викопати картоплю з "усіяного" боєприпасами городу.
|Олександр Доронін самотужки виніс 12 російських мін з городу, але підірвався на 13-й
"Олександр Федорович знепритомнів. Коли отямився, правої ноги уже не було. Усе, що пам'ятає – це як на самих лише руках проповз 150 метрів у напрямку найближчого будинку. Скривавленого чоловіка помітили сусіди. Саме вони зупинили кровотечу і відвезли його до напівзруйнованої місцевої лікарні", – переповідають історію постраждалого у медоб'єднанні.
Дороніна одразу госпіталізували до медзакладу Покровська, а потім – до Дніпра. Звідти евакуаційний потяг доставив пацієнта на захід країни.
У Львові хірурги Національного реабілітаційного центру "Незламні" загоїли ампутовану кінцівку та підготували її до протезування.
|Протез ноги, який медики встановили Олександру
Наразі Олександр Федорович перебуває у медзакладі уже понад три місяці. Протягом цього часу з чоловіком також працювали спеціалісти з психологічної та фізичної реабілітації. Днями фахівці встановили йому протез ноги, і Олександр вперше від 13 серпня зміг пройти кілька кроків без милиць.
|Усі фото: Перше медоб'єднання Львова
"Звісно, попереду ще тривала реабілітація. Він має навчитися користуватися протезом, аби впевнено стояти "на ногах". Однак результат вартий зусиль. Адже чоловік, сенс життя якого – активна праця – зможе до неї повернутися", – розповідають медики.
Як розповідають у медоб'єднанні, Доронін прожив у Авдіївці все життя. Рідних чоловіка у місті більше не залишилося, утім він мріє повернутися додому.
"Там на нього чекають його коти і пес. Та і город навесні треба садити", – підкреслюють у Першому медоб'єднанні.
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