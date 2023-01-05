У ВООЗ занепокоєні зростанням випадків нового підвиду COVID-штаму Omicron: що про нього відомо

Підвид штаму COVID-19 Omicron XBB.1.5 може викликати нову хвилю випадків захворювання.

Про це заявила представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія Ван Керхов, повідомляє Politico.

Omicron XBB.1.5 виявили у 29 країнах, але він може циркулювати в багатьох інших. У США кількість захворювань на новий підвид зросла за декілька тижнів.

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"Ми стурбовані перевагою у зростанні цього штаму, зокрема в деяких країнах Європи та північно-східній частині Сполучених Штатів, де XBB.1.5 швидко замінив інші циркулюючі підваріанти", – каже Марія Ван Керкхов, технічний спеціаліст ВООЗ щодо COVID-19.

Утім, у ВООЗ не впевнені у тому, що поширення штаму призведе до збільшення кількості госпіталізацій та смертей. У відомстві ще не знають, чи є XBB.1.5 більш серйозним, ніж інші циркулюючі підваріанти.

Наразі США набагато менше страждає від СOVID-19, ніж рік тому. Рівень смертності у минулому році був приблизно в 7 разів вищим, а кількість госпіталізацій — майже в 3.

Однак кількість госпіталізацій у регіонах США, де XBB.1.5 швидко поширюється, зростає і становить приблизно 40% від рівня минулого року.

Ван Керкхове каже, що збільшення кількості госпіталізацій на північному сході поки що не можна пояснити XBB.1.5, оскільки причинами можуть бути інші респіраторні захворювання, зокрема грип.

ВООЗ працює над аналізом тяжкості нового штаму, який вона опублікує найближчими днями.

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Підваріант XBB.1.5 COVID-19: що відомо

За оцінками Центрів контролю і профілактики захворювань США (CDC), штам XBB.1.5 виявили у 40,5% підтверджених випадків COVID-19 у США за останній тиждень 2022-го року.

"Ми прогнозуємо, що це буде домінуючий варіант у північно-східному регіоні країни та що він буде збільшуватися в усіх регіонах", – каже доктор Барбара Махон, директор CDC.

Експерти почали дедалі більше непокоїтися через варіанти XBB.1.5 і XBB, після того, як вони з’явилися в багатьох азіатських країнах, повідомляє Reuters.

Вони стрімко поширюються, оскільки зараз у Китаї спостерігається величезний сплеск випадків.

XBB.1.5 відрізняється від варіанту XBB, оскільки він може краще прикріплюватися до клітин, повідомляє CNBC.

"Вірус повинен міцно зв’язуватися з клітинами, щоб бути більш ефективним для проникнення, і це може допомогти вірусу бути трохи ефективнішим при зараженні людей", – говорить Ендрю Пекош, вірусолог з Університету Джона Хопкінса.

Джон Мур, професор мікробіології та імунології Медичного коледжу Вейла Корнелла в Нью-Йорку очікує, що пік випадків припаде на середину січня 2023-го року.

Наразі незрозуміло, чи є специфічні симптоми, пов’язані з новим варіантом.

Утім, вчені заявили, що варіант XBB.1.5 має мутації, які можуть дозволити вірусу не реагувати на бустерні дози COVID-вакцин і викликати більше проривних інфекцій.