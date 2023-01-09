У Таїланді відновлять перевірку щеплень проти COVID-19 у іноземних туристів

Яна Осадча журналіст
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9 січня 2023

Таїланд вимагатиме від закордонних туристів підтверджень вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Управління цивільної авіації Таїланду.

Таїланд готується до збільшення кількості туристів після того, як Китай знову відкрив кордони.

З 9 січня 2023-го року усі іноземці, які прибуватимуть у країну, повинні довести, що вони вакциновані, або надати лист, який підтверджує, що вони одужали від COVID протягом шести місяців.

 Фото: PongMoji/Depositphotos

Невакциновані мандрівники повинні показати медичну довідку з поясненням, чому вони не отримали вакцину.

За перевірку документів перед посадкою пасажирів відповідатимуть авіакомпанії. Вимога діятиме щонайменше до кінця січня.

Обов’язкова вакцинації при в’їзді у Таїланд була скасована у жовтні минулого року, але була відновлена, оскільки Китай знову відкрив кордон після пом’якшення політики нульового поширення COVID-19.

Перший комерційний рейс із Китаю до Таїланду прибуде до Бангкока з Сяменя 9 січня із 286 пасажирами. Іноземці, які подорожують до Таїланду з Китаю, повинні пред’явити підтвердження медичного страхування, яке покриває лікування COVID-19, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Нові вимоги щодо в’їзду не поширюються на власників тайських паспортів або пасажирів, які прямують транзитом через Таїланд.

Нагадаємо, у ВООЗ занепокоєні зростанням випадків нового підвиду COVID-штаму Omicron XBB.1.5, який може викликати нову хвилю випадків захворювання.

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