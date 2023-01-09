Як знайти лікарню, що надає медичні послуги безоплатно – розповідають у МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, як дізнатися, чи надає лікарня безкоштовні медичні послуги за договором з Національною службою охорони здоров’я.
Треба зайти на сайт НСЗУ і ввести там потрібну область чи населений пункт і групу медичних послуг.
На сторінці відобразяться лікарні, які відповідають введеним критеріям, а також їхні контактні дані.
"Наприклад, щоб знайти всі лікарні, які лікують пацієнтів з інсультом, – оберіть область та в полі "група послуг" почніть вводити слово "інсульт" – дашборд запропонує обрати пакет "Медична допомога при гострому мозковому інсульті", – кажуть у відомстві.
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Також на ресурсі доступні:
- електронна карта місць надання первинної медичної допомоги;
- електронна карта аптек-учасниць програми реімбурсації (виплата компенсації) лікарських засобів.
Як повідомляють у НСЗУ, у 2022-му році понад 2 млн українців отримали безоплатно препарати при серцево-судинних хворобах за програмою "Доступні ліки".
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