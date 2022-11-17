У НСЗУ пояснили, як безоплатно отримати послуги з гемодіалізу

Українці з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю в амбулаторних умовах можуть отримати безоплатне лікування методом гемодіалізу.
Це передбачено Програмою медичних гарантій, повідомляють в Національній службі здоров’я України.
"Щоб почати лікування методом гемодіалізу амбулаторно – потрібно направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу", – кажуть в НСЗУ.
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Безоплатно пацієнтам проводять:
- первинний огляд та подальше спостереження;
- контроль ефективності діалізного лікування;
|Фото: PicsFive/Depositphotos
- своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів;
- проведенні процедури гемодіалізу;
- проведення необхідних лабораторних досліджень;
- забезпечення лікарськими засобами з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.
Дізнатись про найближчий медзаклад, де проводять лікування методом гемодіалізу за договором з НСЗУ, можна за номером 16-77.
Нагадаємо, у МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів у стаціонарі.
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