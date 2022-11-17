У НСЗУ пояснили, як безоплатно отримати послуги з гемодіалізу

Українці з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю в амбулаторних умовах можуть отримати безоплатне лікування методом гемодіалізу.

Це передбачено Програмою медичних гарантій, повідомляють в Національній службі здоров’я України.

"Щоб почати лікування методом гемодіалізу амбулаторно – потрібно направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу", – кажуть в НСЗУ.

Реклама:

Безоплатно пацієнтам проводять:

первинний огляд та подальше спостереження;

контроль ефективності діалізного лікування;

своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів;

проведенні процедури гемодіалізу;

проведення необхідних лабораторних досліджень;

забезпечення лікарськими засобами з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.

Дізнатись про найближчий медзаклад, де проводять лікування методом гемодіалізу за договором з НСЗУ, можна за номером 16-77.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів у стаціонарі.