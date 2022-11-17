У НСЗУ пояснили, як безоплатно отримати послуги з гемодіалізу

Ірина Кирилович
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17 листопада 2022

Українці з хронічною хворобою нирок або нирковою недостатністю в амбулаторних умовах можуть отримати безоплатне лікування методом гемодіалізу. 

Це передбачено Програмою медичних гарантій, повідомляють в Національній службі здоров’я України. 

"Щоб почати лікування методом гемодіалізу амбулаторно – потрібно направлення від нефролога після встановлення відповідного діагнозу", – кажуть в НСЗУ.

Безоплатно пацієнтам проводять: 

  • первинний огляд та подальше спостереження;
  • контроль ефективності  діалізного лікування;
 Фото: PicsFive/Depositphotos
  • своєчасну діагностику, профілактику та лікування ускладнень із направленням до лікарів-спеціалістів;
  • проведенні процедури гемодіалізу;
  • проведення необхідних лабораторних досліджень;
  • забезпечення лікарськими засобами з Нацпереліку основних лікарських засобів, а також медичними виробами та розхідними матеріалами.

Дізнатись про найближчий медзаклад, де проводять  лікування методом гемодіалізу за договором з НСЗУ, можна за номером 16-77.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів у стаціонарі.

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