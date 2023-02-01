Як допомогти незрячим людям на вулиці чи в укритті: поради МОЗ

В умовах повномасштабної війни вразливі категорії населення в Україні потребують особливої підтримки. Якщо ви знаходитесь поруч з незрячою людиною, не варто соромитися надати їй допомогу.

У МОЗ нагадали, як варто себе поводити і яким чином пропонувати допомогу людям із вадами зору на вулиці чи в укритті.

Важливо, щоб поруч із незрячою людиною був супровідний. Він зможе допомогти евакуюватись у безпечне місце та отримати гуманітарну допомогу за потреби.

Порушення зору бувають різні:

тотальна незрячість;

слабкозорість;

знижений зір.

Більшість людей з порушеннями зору (це близько 90% осіб) мають залишковий зір, тобто вони розрізняють колір й контури предметів та світло й тінь.

Незрячі запам’ятовують, куди кладуть свої речі, аби потім їх швидко знайти. Тому важливо не переставляти їх, навіть з наміром допомогти. Якщо ж ненароком переставили речі людини в інше місце – повідомте про це.

Як допомоги людям з вадами зору

Доторкніться до плеча чи ліктя й спитайте: "Чи вам допомогти?".

Не варто хапати людину за руку і тягнути її кудись. Пам’ятайте, що вона має прийняти вашу допомогу. Якщо ж вашу допомогу прийняли, то попросіть її взяти вас під руку і йдіть на пів кроку попереду.

Під час розмови звертайтесь безпосередньо до людини та називайте її на ім’я.

Також розповідайте про те, що вас оточує та відбувається навколо. Можете назвати всіх присутніх у кімнаті. Якщо ви відходите, то повідомляйте про це.

Буває, що ваша допомога не потрібна.

Не ображайтесь, можливо цю ділянку шляху людина знає добре і супровід лише завадить їй в орієнтації у просторі.

Коли супроводжуєте людину з порушеннями зору, то важливо описувати перешкоду на шляху ("увага, сходинки" або "зараз буде бордю").

Доцільно, аби людина перебувала у найближчому чи найзручнішому до виходу місці – це пришвидшить її евакуацію. Також розкажіть про особливості приміщення, що можуть нести для неї небезпеку (наявність сходів, порогів тощо).

Описуючи приміщення, варто бути конкретним.

Не слід казати "стілець там" або показувати жестами. Краще сказати: "Одразу зліва від дверей є маленький стіл" (описувати кімнати прийнято за годинниковою стрілкою).

Не намагайтесь силоміць посадити людину.

Запропонуйте їй сісти, опишіть де саме розташований стілець та покладіть її руку на спинку стільця.

Якщо ви перебуваєте з людиною з порушеннями зору у незнайомому місці, то опишіть його і обов’язково покажіть, де туалет, кухня та виходи назовні.

"Спілкуйтесь із людиною з порушеннями зору так, як ви спілкуєтесь із будь-якими іншими знайомими. Будьте доброзичливим та проявляйте повагу", – наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, внаслідок війни в Україні зростає кількість людей з інвалідністю, тому дорослим слід пояснювати дітям, як спілкуватися з травмованими.





