Як допомогти незрячим людям на вулиці чи в укритті: поради МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 лютого 2023

В умовах повномасштабної війни вразливі категорії населення в Україні потребують особливої підтримки. Якщо ви знаходитесь поруч з незрячою людиною, не варто соромитися надати їй допомогу.

У МОЗ нагадали, як варто себе поводити і яким чином пропонувати допомогу людям із вадами зору на вулиці чи в укритті.

Важливо, щоб поруч із незрячою людиною був супровідний. Він зможе допомогти евакуюватись у безпечне місце та отримати гуманітарну допомогу за потреби. 

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Порушення зору бувають різні: 

  • тотальна незрячість;
  • слабкозорість;
  • знижений зір. 

Більшість людей з порушеннями зору (це близько 90% осіб) мають залишковий зір, тобто вони розрізняють колір й контури предметів та світло й тінь.

Фото: halfpoint//Depositphotos

Незрячі запам’ятовують, куди кладуть свої речі, аби потім їх швидко знайти. Тому важливо не переставляти їх, навіть з наміром допомогти. Якщо ж ненароком переставили речі людини в інше місце – повідомте про це.

Як допомоги людям з вадами зору

  •  Доторкніться до плеча чи ліктя й спитайте: "Чи вам допомогти?"

Не варто хапати людину за руку і тягнути її кудись. Пам’ятайте, що вона має прийняти вашу допомогу. Якщо ж вашу допомогу прийняли, то попросіть її взяти вас під руку і йдіть на пів кроку попереду. 

  • Під час розмови звертайтесь безпосередньо до людини та називайте її на ім’я

Також розповідайте про те, що вас оточує та відбувається навколо. Можете назвати всіх присутніх у кімнаті. Якщо ви відходите, то повідомляйте про це.  

  • Буває, що ваша   допомога не потрібна. 

Не ображайтесь, можливо цю ділянку шляху людина знає добре і супровід лише завадить їй в орієнтації у просторі. 

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  • Коли супроводжуєте людину з порушеннями зору, то важливо описувати перешкоду на шляху ("увага, сходинки" або "зараз буде бордю"). 

Доцільно, аби людина перебувала у найближчому чи найзручнішому до виходу місці – це пришвидшить її евакуацію. Також розкажіть про особливості приміщення, що можуть нести для неї небезпеку (наявність сходів, порогів тощо).

  • Описуючи приміщення, варто бути конкретним.

Не слід казати "стілець там" або показувати жестами. Краще сказати: "Одразу зліва від дверей є маленький стіл" (описувати кімнати прийнято за годинниковою стрілкою).

  • Не намагайтесь силоміць посадити людину.

Запропонуйте їй сісти, опишіть де саме розташований стілець та покладіть її руку на спинку стільця. 

  • Якщо ви перебуваєте з людиною з порушеннями зору у незнайомому місці, то опишіть його і обов’язково покажіть, де туалет, кухня та виходи назовні. 

"Спілкуйтесь із людиною з порушеннями зору так, як ви спілкуєтесь із будь-якими іншими знайомими. Будьте доброзичливим та проявляйте повагу", – наголошують у МОЗ. 

Нагадаємо, внаслідок війни в Україні зростає кількість людей з інвалідністю, тому дорослим слід пояснювати дітям, як спілкуватися з травмованими.

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