Як українцям виїхати за кордон на лікування під час воєнного стану – МОЗ

Українці можуть виїжджати за кордон у період воєнного стану для лікування.
Відповідну постанову ухвалив уряд 27 січня. Міністерство охорони здоров’я роз’яснило документ.
Стало відомо хто і за яких умов може перетнути кордон, щоб отримати лікування в інших країнах:
- пацієнти, які потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги за кордоном;
- люди, які отримують медичні послуги, які через війну в Україні не доступні.
|Фото: poznyakow/Depositphotos
Через державний кордон таких хворих пропускатимуть за умови наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну. А також на підставі листа міністра охорони здоров’я України, що погоджений з іноземною стороною про перелік осіб, які можуть лікуватися там.
Необхідність лікування за кордоном має підтверджувати форма, яку заповнює лікар, який скеровує пацієнтів в іншу країну.
Виїзд дозволяють в супроводі одного із членів сім’ї: когось з батьків, чоловіка чи дружини, рідних чи усиновлених дітей.
Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання свідоцтв про народження та шлюб за кордоном.
Читайте також: Як оформити українське свідоцтво про народження дитини в окупації?