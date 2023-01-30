Як українцям виїхати за кордон на лікування під час воєнного стану – МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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30 січня 2023

Українці можуть виїжджати за кордон у період воєнного стану для лікування.

Відповідну постанову ухвалив уряд 27 січня. Міністерство охорони здоров’я роз’яснило документ. 

Стало відомо хто і за яких умов може перетнути кордон, щоб отримати лікування в інших країнах:

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  • пацієнти, які потребують довготривалої або дороговартісної медичної допомоги за кордоном;
  • люди, які отримують медичні послуги, які через війну в Україні не доступні.
 Фото: poznyakow/Depositphotos

Через державний кордон таких хворих пропускатимуть за умови наявності документів, що підтверджують право на виїзд і в’їзд в Україну. А також на підставі листа міністра охорони здоров’я України, що погоджений з іноземною стороною про перелік осіб, які можуть лікуватися там.

Необхідність лікування за кордоном має підтверджувати форма, яку заповнює лікар, який скеровує пацієнтів в іншу країну.

Виїзд дозволяють в супроводі одного із членів сім’ї: когось з батьків, чоловіка чи дружини, рідних чи усиновлених дітей.

Нагадаємо, українцям спростили процедуру отримання свідоцтв про народження та шлюб за кордоном.

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