Петиція про забезпечення жінок у ЗСУ необхідними засобами гігієни набрала необхідну кількість голосів

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 лютого 2023

Електронна петиція про забезпечення жінок у ЗСУ необхідними засобами гігієни, яка розміщена на сайті президента України, набрала понад 25 тисяч потрібних підписів. Тепер її має розглянути глава держави.

Звернення з’явилося на сайті президента 2 листопада 2022 року.

"На сьогоднішній день кількість жінок в армії складає 37 тисяч осіб. Всі вони змушені купляти потрібні засоби або за свій рахунок, або звертатись по допомогу до волонтерів. Проте у захисниць, які знаходяться на бойових позиціях, немає можливості придбати все необхідне", – йдеться в описі петиції.

Її авторка Влада Сірко наголосила, що за вісім років і вісім місяців війни не було створено належних умов для жінок, які несуть службу в лавах ЗСУ.

 Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Авторка додала, що потрібно запровадити реформи, які зроблять службу в ЗСУ однаково комфортною як для чоловіків, так і жінок.

Петиція очікує на розгляд президентом України.

Нагадаємо, електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України також набрала понад 25 тисяч необхідних підписів.

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