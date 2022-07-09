Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів

Яна Осадча журналіст
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9 липня 2022

Електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду главою держави.

Звернення з’явилося на сайті глави держави 3 червня 2022 року.

"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", – йдеться в описі петиції.

Згідно з даними опитування, замовленого правозахисним ЛГБТ-центром "Наш світ", лише 23,6% підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. У 2016-му році таких було ще менше – 4,8%.

 Фото: poznyakov/Depositphotos

Утім, також значно зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно (з 3,3% до 12,8%), і тих, хто ставиться до них байдуже (з 30,7% до 44,8%).

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Нагадаємо, у травні 2022 року петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Однак президент Зеленський виступив проти скасування цієї норми.




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