Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів

Електронна петиція про легалізацію одностатевих шлюбів на сайті президента України набрала понад 25 тисяч підписів, які необхідні для її розгляду главою держави.
Звернення з’явилося на сайті глави держави 3 червня 2022 року.
"У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", – йдеться в описі петиції.
Згідно з даними опитування, замовленого правозахисним ЛГБТ-центром "Наш світ", лише 23,6% підтримують легалізацію одностатевих шлюбів. У 2016-му році таких було ще менше – 4,8%.
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Утім, також значно зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно (з 3,3% до 12,8%), і тих, хто ставиться до них байдуже (з 30,7% до 44,8%).
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Нагадаємо, у травні 2022 року петиція з вимогою скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів.
Однак президент Зеленський виступив проти скасування цієї норми.