Ексзаступника глави МОЗу підозрюють у реєстрації недослідженого препарату для лікування COVID-19

Колишнього заступника міністра охорони здоров’я підозрюють у безпідставній реєстрації препарату для лікування COVID-19, грипу та застуди.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Як стало відомо "Українській правді. Життя" йдеться про Олександра Комаріду, якого звільнили з міністерства 8 лютого 2023 року.

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Колишньому чиновнику інкримінують порушення встановленого порядку державної реєстрації лікарських засобів (ч. 1 ст. 321-2 КК України).

Фото: СБУ

Експосадовець підписав рішення, яким рекомендував здійснити державну реєстрацію ліків, незважаючи на наявність висновку уповноваженого державного органу – Державного експертного центру МОЗ України про відсутність підстав для державної реєстрації.

Як пояснили у Службі безпеки України, йдеться про іноземну біологічно активну добавку (БАД), яка потребує у додаткових дослідженнях, однак активно застосовувалася, зокрема для лікування COVID-19.

"Внаслідок дій підозрюваного лікарський препарат був безпідставно внесений до Державного реєстру лікарських засобів України відповідним наказом МОЗ України", – кажуть у відомстві.

Наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для колишнього чиновника.