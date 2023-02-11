Хибний діагноз спричинив кровотечу і шок: у Києві гінекологиню підозрюють у недбалості

У Києві гінекологині однієї з приватних клінік повідомили про підозру у недбалості.
Слідство стверджує, що неправильно встановлений лікаркою діагноз спричинив тяжкі наслідки для її пацієнтки.
Зокрема, у жінки була кровотеча і шок, повідомляє Київська міська прокуратура.
"Оболонською окружною прокуратурою м. Києва повідомлено про підозру лікарю однієї із приватних клінік за фактом неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником (ч. 1 ст. 140 КК України)", – йдеться у повідомленні.
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Досудове розслідування встановило, що у лютому 2020 року 34-річна потерпіла звернулася до акушера-гінеколога однієї з приватних клінік на столичній Оболоні.
За результатами обстеження лікарка неправильно оцінила результати УЗД і поставила хибний діагноз.
Внаслідок цього у пацієнтки виникли ускладнення з внутрішньою кровотечою та тяжкого шоку, що призвело до тяжких наслідків.
"Висновком комплексної судово-медичної експертизи підтверджено причинно-наслідковий зв'язок між діями медика та тяжкими наслідками для потерпілої", – кажуть правоохоронці.
Якщо суд встановить провину лікарки, їй загрожує покарання до 2 років позбавлення волі.
Нагадаємо, також у Києві судитимуть лікарів двох приватних клінік через смерть їхньої пацієнтки після невдалих операцій.
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