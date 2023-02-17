Pfizer/BioNTech подала зустрічний позов проти Moderna через патент на технологію COVID-вакцини

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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17 лютого 2023

Фармацевтична компанія Pfizer/BioNTech подала патентний позов проти  компанії Moderna щодо формули вакцини проти COVID-19.

Судове засідання має відбутися у 2024 році, пише Reuters.

Компанія Pfizer та її німецький партнер BioNTech вимагають відкликати два патенти Moderna щодо вакцин мРНК.

Цьому передував позов від Moderna, який стосувався вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech. Компанія вимагає відшкодування збитків за ймовірне порушення своїх патентів. 

 Фото: ridofranz/Depositphotos

Справа вперше дійшла до Високого суду Лондона для попереднього слухання у четвер, 16 лютого, перед судовим розглядом, який має відбутися у квітні 2024 року.

Pfizer BioNTech і Moderna також беруть участь у судових процесах у Німеччині, Нідерландах і Сполучених Штатах.

Компанія CureVac, яка брала участь у розробці мРНК вакцин, також – у патентних позовах з Pfizer і BioNTech у Німеччині та Сполучених Штатах, а також у Високому суді Лондона.

Нагадаємо, мРНК (месенджер рибонуклеїнової кислоти)  – це одноланцюгова молекула, яка переносить генетичний код від ДНК до механізму, що виробляє білок клітини. 

На відміну від вакцин з антигенами, у препараті з мРНК "записана" генетична послідовність або "код" антигену. Тобто це не справжній вірус, але організм вчиться створювати антитіла до нього. 

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