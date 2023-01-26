Оновлені вакцини Pfizer і Moderna працюють проти нових COVID-штамів – CDC

Оновлені вакцини проти COVID-19 працюють проти нових штамів недуги, стверджують у Центрі контролю та профілактики захворювань CША.

Йдеться про вакини Pfizer та Moderna, повідомляє The Reuters.

Вакцини допомогли запобігти зараженню новим штамам коронавірусу та знизили смерність від недуги.

Минулої осені у США випустили оновлені бустерні дози вакцини, вони спрямовані на боротьбу з одним зі штамів коронавірусу – Омікроном. На основі вибірки досліджуваних, яких щепили, виявили, що вони знижують смертність від захворювання.

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"Сьогодні ми маємо додаткові докази того, що ці оновлені вакцини захищають людей від нових варіантів COVID-19" – заявив на брифінгу журналістам доктор Брендан Джексон, керівник Центру з контролю та профілактики захворювань США, який відповідає за боротьбу з COVID-19.

Вчені проаналізували випадки COVID-19 з 1 грудня по 13 січня та підтвердили, що оновлена вакцина допомогла запобігти захворюванню приблизно у половини людей, які раніше отримали від двох до чотирьох доз оригінальної вакцини проти коронавірусу, повідомляє Центр контролю та профілактики захворювань CША.

Зі слів Джексона, оновлена вакцина знизила ризик смерті від COVID-19 більше ніж вдвічі порівняно з вакцинованими людьми, які не отримали бустерну дозу оновленої вакцини. Також зменшився ризик смерті від COVID-19 майже в 13 разів у невакцинованих людей.

Авторка дослідження Рут Лінк-Геллес з Центру контролю та профілактики захворювань США зазначила, що загалом вакцини знизили ризик недуги приблизно вдвічі для населення.

Нагадаємо, у США хочуть впровадити щорічну вакцинацію проти COVID-19.