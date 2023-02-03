У Львові врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця

Львівські кардіохірурги врятували немовля з рідкісною вадою серця, яка зустрічається у 3% усіх дітей з вадами.

Дівчинку Марічку транспортували з Закарпаття, дихала вона через апарат штучного дихання, без якого б просто не вижила, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.

24-річна мама маленької пацієнтки готувалась до виписки з пологового будинку в Мукачево. Та на третю добу під час огляду лікарі почули шум в серці дитини та почали її реанімацію і транспортування до Львова.

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В лікарні діагностували критичний аортальний стеноз (проблеми з серцевим клапаном), який зустрічається лише у 3% усій дітей, що народжуються з вадами та прийняли рішення про термінову операцію.

Врятована Марічка. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Кров дівчинки погано циркулювала. Отвір клапана серця був настільки маленький, що лівому шлуночку було важко скорочуватись, і він починав відмовляти.

Спеціалісти вирішили оперувати в два етапи. Спершу стабілізували функцію лівого шлуночка серця: через маленький прокол артерії на нозі завели катетер з балончиком.

Відразу після втручання фракція лівого шлуночка відновилась до нормального рівня. Проте дитина все ще перебувала на апараті штучної вентиляції легень.

Успішно проопероване немовля. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Отвір клапана серця був надто малим, тому дівчинка не могла самостійно дихати. Аби врятувати Марічку, медики зважились виконати хірургічно надскладну операцію Росс-Конно (заміна клапана серця), яка зайняла понад сім годин.

Післяопераційний період був складним. На восьмий день Марічку від’єднали від апарату штучної вентиляції легень. Ще за тиждень – з реанімації перевели у кардіохірургічне відділення.

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Немовля з рідкісною вадою серця. Фото: Перше медичне об'єднання Львова

На 21 день виписали додому. З дитиною усе добре.

Нагадаємо, за останніх 8 місяців війни лікарі провели 35 операцій 21-річній дівчині, яка отримала тяжкі поранення у Чернігові.

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