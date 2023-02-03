У Львові врятували немовля, яке не дихало самостійно через рідкісну ваду серця

Львівські кардіохірурги врятували немовля з рідкісною вадою серця, яка зустрічається у 3% усіх дітей з вадами.
Дівчинку Марічку транспортували з Закарпаття, дихала вона через апарат штучного дихання, без якого б просто не вижила, повідомляють в Першому медичному об’єднанні Львова.
24-річна мама маленької пацієнтки готувалась до виписки з пологового будинку в Мукачево. Та на третю добу під час огляду лікарі почули шум в серці дитини та почали її реанімацію і транспортування до Львова.
В лікарні діагностували критичний аортальний стеноз (проблеми з серцевим клапаном), який зустрічається лише у 3% усій дітей, що народжуються з вадами та прийняли рішення про термінову операцію.
|Врятована Марічка. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Кров дівчинки погано циркулювала. Отвір клапана серця був настільки маленький, що лівому шлуночку було важко скорочуватись, і він починав відмовляти.
Спеціалісти вирішили оперувати в два етапи. Спершу стабілізували функцію лівого шлуночка серця: через маленький прокол артерії на нозі завели катетер з балончиком.
Відразу після втручання фракція лівого шлуночка відновилась до нормального рівня. Проте дитина все ще перебувала на апараті штучної вентиляції легень.
|Успішно проопероване немовля. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
Отвір клапана серця був надто малим, тому дівчинка не могла самостійно дихати. Аби врятувати Марічку, медики зважились виконати хірургічно надскладну операцію Росс-Конно (заміна клапана серця), яка зайняла понад сім годин.
Післяопераційний період був складним. На восьмий день Марічку від’єднали від апарату штучної вентиляції легень. Ще за тиждень – з реанімації перевели у кардіохірургічне відділення.
|Немовля з рідкісною вадою серця. Фото: Перше медичне об'єднання Львова
На 21 день виписали додому. З дитиною усе добре.
Нагадаємо, за останніх 8 місяців війни лікарі провели 35 операцій 21-річній дівчині, яка отримала тяжкі поранення у Чернігові.
Читайте також: Лікарі пришили палець хлопчику, який він відрубав під час окупації Київщини
|Марічка з командою медиків. Фото: Перше медичне об'єднання Львова