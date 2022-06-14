Чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров? Пояснює МОЗ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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14 червня 2022

Донорство крові – це необхідна допомога, особливо під час війни, але деяким людям протипоказано здавати кров.

У Міністерстві охорони здоров’я оновили критерії для постійного та тимчасового відсторонення від донорства.

"Попри те, що в країні сформовані достатні запаси крові та її компонентів, потреба у донорській крові зберігається. Такі реалії воєнного часу.

Тож, якщо ви вирішили поділитися кров’ю з іншими, ви можете це зробити", – кажуть у відомстві.

У Всесвітній день донора крові МОЗ пояснило, за яких умов людина не може робити донації.

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  Фото: ginasanders/Depositphotos

Хто не може бути донором?

Донорами не можуть бути: 

  • люди з активними або минулими серйозними серцево-судинними хворобами;
  • із захворюваннями центральної нервової системи;
  • з хворобами сечостатевої системи;
  • гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями;
  • з патологічною схильністю до кровотеч;
  • хворі на гепатити В і С;
  • люди, що живуть із ВІЛ. 

Чи можна бути донором…

Після інфекції

Після інфекційних хвороб потенційні донори відсторонюються від здачі крові щонайменше на 2 тижні після дати повного клінічного одужання. 

Проте для деяких інфекцій можуть застосовуватися інші періоди тимчасового відсторонення, які можуть тривати і понад 2 роки

Після щеплення

Після щеплень більшістю інактивованих вакцин і за умови задовільного самопочуття людини відсторонення від донорства НЕ потрібне.

А от після щеплення живими вакцина – доведеться почекати 4 тижні, кажуть у МОЗ. 

Після татуювання

Після нових татуювань, а також мікроблейдингу і перманентного макіяжу, ви не зможете бути донором упродовж 6 місяців.

Водночас, якщо результат NAT-тесту на гепатит С негативний, термін відсторонення від донорства складатиме лише 4 місяці.

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