Чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров? Пояснює МОЗ

Донорство крові – це необхідна допомога, особливо під час війни, але деяким людям протипоказано здавати кров.
У Міністерстві охорони здоров’я оновили критерії для постійного та тимчасового відсторонення від донорства.
"Попри те, що в країні сформовані достатні запаси крові та її компонентів, потреба у донорській крові зберігається. Такі реалії воєнного часу.
Тож, якщо ви вирішили поділитися кров’ю з іншими, ви можете це зробити", – кажуть у відомстві.
У Всесвітній день донора крові МОЗ пояснило, за яких умов людина не може робити донації.
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Хто не може бути донором?
Донорами не можуть бути:
- люди з активними або минулими серйозними серцево-судинними хворобами;
- із захворюваннями центральної нервової системи;
- з хворобами сечостатевої системи;
- гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями;
- з патологічною схильністю до кровотеч;
- хворі на гепатити В і С;
- люди, що живуть із ВІЛ.
Чи можна бути донором…
Після інфекціїРеклама:
Після інфекційних хвороб потенційні донори відсторонюються від здачі крові щонайменше на 2 тижні після дати повного клінічного одужання.
Проте для деяких інфекцій можуть застосовуватися інші періоди тимчасового відсторонення, які можуть тривати і понад 2 роки.
Після щеплення
Після щеплень більшістю інактивованих вакцин і за умови задовільного самопочуття людини відсторонення від донорства НЕ потрібне.
А от після щеплення живими вакцина – доведеться почекати 4 тижні, кажуть у МОЗ.
Після татуювання
Після нових татуювань, а також мікроблейдингу і перманентного макіяжу, ви не зможете бути донором упродовж 6 місяців.
Водночас, якщо результат NAT-тесту на гепатит С негативний, термін відсторонення від донорства складатиме лише 4 місяці.
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