Чи можна бути донором після татуювання і кому заборонено здавати кров? Пояснює МОЗ

Донорство крові – це необхідна допомога, особливо під час війни, але деяким людям протипоказано здавати кров.

У Міністерстві охорони здоров’я оновили критерії для постійного та тимчасового відсторонення від донорства.

"Попри те, що в країні сформовані достатні запаси крові та її компонентів, потреба у донорській крові зберігається. Такі реалії воєнного часу.

Тож, якщо ви вирішили поділитися кров’ю з іншими, ви можете це зробити", – кажуть у відомстві.

У Всесвітній день донора крові МОЗ пояснило, за яких умов людина не може робити донації.

Хто не може бути донором?

Донорами не можуть бути:

люди з активними або минулими серйозними серцево-судинними хворобами;

із захворюваннями центральної нервової системи;

з хворобами сечостатевої системи;

гематологічними, імунологічними, шлунково-кишковими та онкологічними захворюваннями;

з патологічною схильністю до кровотеч;

хворі на гепатити В і С;

люди, що живуть із ВІЛ.

Чи можна бути донором…

Після інфекції

Після інфекційних хвороб потенційні донори відсторонюються від здачі крові щонайменше на 2 тижні після дати повного клінічного одужання.

Проте для деяких інфекцій можуть застосовуватися інші періоди тимчасового відсторонення, які можуть тривати і понад 2 роки.

Після щеплення

Після щеплень більшістю інактивованих вакцин і за умови задовільного самопочуття людини відсторонення від донорства НЕ потрібне.

А от після щеплення живими вакцина – доведеться почекати 4 тижні, кажуть у МОЗ.

Після татуювання

Після нових татуювань, а також мікроблейдингу і перманентного макіяжу, ви не зможете бути донором упродовж 6 місяців.

Водночас, якщо результат NAT-тесту на гепатит С негативний, термін відсторонення від донорства складатиме лише 4 місяці.