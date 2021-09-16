В Україні вперше трансплантували кістковий мозок від неродинного донора

В Україні вперше трансплантували кістковий мозок від неродинного донора дорослій людині.

Першу пацієнтку, якій провели таку операцію, випишуть зі стаціонару 17 вересня.

Про це повідомила журналістка, засновниця ГО "Всеукраїнська платформа донорства "iDonor" Ірина Заславець у Facebook.

"Історичний день!

Українці більше не мусять їздити за кордон на трансплантації кісткового мозку! Усі ці операції, і дорослим, і дітям, виконують в нашій країні", – написала вона.

У вересні 2019 року Еліна захворіла на гостру мієлоїдну лейкемію – рак крові.

19 серпня лікарі Черкаського обласного онкологічного диспансера спільно з командою відділення трансплантації кісткового мозку Охматдиту пересадили кістковий мозок 18-річній Еліні Торопенко.

У вересні 2019 року Еліна захворіла на гостру мієлоїдну лейкемію – рак крові. Діагноз ускладнювався мутацією генів.

В Україні вперше трансплантували кістковий мозок від неродинного донора дорослій людині

Після курсів хіміотерапії в Охматдиті рак відступив, але у травні 2021 року відбувся рецидив.

Пацієнтці була необхідна трансплантація кісткового мозку (ТКМ), але донорів серед родини не було.

"Раніше, щоб вижити, Еля мусила поїхати за кордон за шалені гроші – 110 тисячі доларів – зібрані благодійниками, або виділені державою. Окрім грошей потрібен був час і змога полетіти в Туреччину. Стан дівчинки цього не дозволяв. І наші лікарі сказали: ми врятуємо її в Україні!" – пише журналістка.

ТКМ виглядає як переливання крові

Завдяки Українському реєстру донорів кісткового мозку у Світовому реєстрі вдалося знайти повністю сумісного з Елею донора – 19-річного хлопця з Німеччини.

"Більшість людей думає, що ТКМ – це якесь складне хірургічне втручання. Але ні!!! ТКМ виглядає як переливання крові.

Еля лежить на ліжку. В руках – телефон. На зв’язку – мама і коханий.

Клітини під’єднують і починається…

Еля каже: все добре. Щаслива, що вона не за кордоном, а дома.

Дякує донору, який дав їй цей шанс, а ще лікарям і всім, хто її підтримував", – розповіла Ірина Заславець.

Сьогодні Еліна Торопенко вперше вийшла зі стерильного боксу. Завтра її випишуть з лікарні: донорський кістковий мозок прижився.

Донорський кістковий мозок прижився

"Я ні на секунду не сумнівалася в наших лікарях. Я довірилася їм. Я вдячна, что саме в той час, коли мені потрібна була трансплантація, це стало можливим в Україні", – сказала пацієнтка.

Усі трансплантації оплачує Міністерство охорони здоров'я в рамках пілотного проєкту. Операцію Еліні провели за 2 484 470 гривень.

Еля каже: все добре. Щаслива, що вона не за кордоном, а дома

Нагадаємо, в Україні почнуть проводити трансплантацію кінцівок.

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