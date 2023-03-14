Військові отримали порошки від застуди без інструкцій: що відомо про їхній склад та виробника

Волонтери надіслали військовим Збройних сил України порошки від застуди без зазначення складу та діючої речовини.

Про це повідомила медикиня ЗСУ Валентина Афанасьєва.

На упаковці написано, що порошки треба приймати "всередину три рази на день та запивати водою". Також є логотипи виробника: "Івано-Франківський Національний медичний університет. Навчально-практичний центр "Фармація".

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"От за що? Ну? Цілий медуніверситет, без жодного зазначення, що то за чарівні порошки!" – пише Валентина Афанасьєва.

На факультеті розповіли, що у складі порошків від простуди є чотири речовини

"УП. Життя" звернулася до деканеси фармацевтичного факультету ІФНМУ Ірини Федяк, яка відповідає за виготовлення ліків для військових, щоб з'ясувати склад лікарського засобу.

За словами Ірини Федяк, ліки для військових при університеті готують з травня 2022 року. Займаються цим викладачі – кандидати та доктори наук – та студенти, майбутні фармацевти.

Ірина Федяк каже, що за правилами оформлення екстемпоральних (виготовлені про запас за часто повторюваними технологіями) ліків ручної роботи на етикетці склад не пишеться, тому що це – рецепт лікаря конкретному пацієнту.

"Однак на партію, коли ми передаємо волонтерам, ми даємо детальну інструкцію зі складом, діючими речовинами. На етикетці, що наклеюється на первинну упаковку не передбачено вказання складу засобу, згідно діючого законодавства. На етикетці пишемо застосування, термін придатності і емблему університету", – каже Ірина Федяк.

На факультеті розповіли, що у складі порошків від простуди є чотири речовини: парацетомол (500 мг у пакетику), аскорбінова кислота, кальцію лактат і рутин.



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В одній пачці міститься 6 порошків. Її собівартість складає 9,5 гривень. Кошти на них в унівесритеті збирають самі. За словами деканеси, виробники ліків мають сертифікати якості на всі речовини, зокрема, парацетомол закуповують у Запоріжжі.

"Відгуки від військових позитивні. Кажуть, що єдиний недолік – таких порошків мало. Мені дуже шкода, що до шановної медикині не потрапила інструкція. Нам це, звичайно, не приємно, але всі зараз емоційні і переживають за наших військових", – говорить Ірина Федяк.

Вона також зазначила, що якщо з якихось причин військовий медик не отримав інструкції до застосування, виробники готові надати її ще раз.

Окрім порошків від застуди НПЦ "Фармація" при університеті виробляє ще 6 видів препаратів для військових. Зокрема, протигрибкову та зігріваючу мазі, антисептичну протимікробну пасту для стоп тощо.

Усього з травня 2022-го у НПЦУ випустили 27, 5 тис. упаковок різних засобів.