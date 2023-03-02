"На авто і генератор": у Києві викрили псевдоволонтера, який привласнив 230 тисяч грн

У Києві слідчі повідомили про підозру 26-річному чоловіку, який привласнив донати на армію.

Чоловік під виглядом волонтера обіцяв передати бійцям автомобіль та купити генератор за ціною нижче ринкової, але жодних зобов’язань не виконав.

Таким чином він "заробив" майже чверть мільйона гривень, повідомляє поліція Києва та Київська міська прокуратура.

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Правоохоронці знайшли докази шахрайства, коли чоловіка викрили на незаконному зберіганні зброї.

Фото: Поліція Києва

"У рамках реалізації оперативної інформації щодо незаконного зберігання зброї оперативники Святошинського управління поліції затримали 26-річного місцевого мешканця, уродженця Тернопільщини", – кажуть правоохоронці.

В автівці чоловіка поліціянти знайшли гранату РГН із підривачем, тротилову шашку та 40 патронів 7, 62 мм.

А під час обшуку житла вилучили ще 233 патрони 5,45 мм, автомат Калашникова та три магазини до нього.

"Згодом слідчі Святошинського управління поліції за оперативного супроводження Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури встановили причетність затриманого до вчинення шахрайств", – розповідають у поліції.

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За словами правоохоронців, на початку вересня 2022 року підозрюваний пообіцяв придбати позашляховик для військових за ціною нижче ринкової.

Отримавши від замовника 4,5 тисячі доларів США – почав затягувати час з постачанням автівки.

Спершу казав, що воно перебуває на станції техобслуговування, а потім взагалі перестав виходити на зв'язок.

У грудні 2022 року чоловік знову взяв 68 тисяч гривень за генератор, який один із волонтерів замовив для військових, котрі несуть службу у зоні активних бойових дій.

Далі за старою схемою чоловік шукав причини затягнути час та зник, не виконавши зобов’язання.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури Києва, чоловіку повідомили про підозри у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї), ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Якщо суд встановить провину – обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві повідомили про підозру блогеру, який збирав донати для ЗСУ, але незаконно вивів 340 тисяч гривень на свій рахунок.

А нещодавно СБУ викрила групу шахраїв, яка у різних містах збирала гроші "на ЗСУ" нібито "від імені" місцевої влади.