Як українцям отримати відшкодування за ліки у Польщі – пояснює Мінреінтеграції

Українці, які вимушено евакуювалися до Польщі після початку великої війни, мають право на відшкодування за ліки на тих самих умовах, що й й громадяни країни.

Щоб отримати кошти за придбані медикаменти, потрібно мати відповідний рецепт від польського лікаря, повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Також для отримання компенсації знадобиться номер PESEL (Універсальна електронна система реєстру населення в Польщі). А також документ, що підтверджує перетин кордону не раніше як 24 лютого 2022 року, тобто після початку великої війни в Україні.

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"Ознайомитися зі списком ліків, які підлягають відшкодуванню, можна онлайн. Перелік ліків змінюється щомісяця", – пишуть у Мінреінтеграції.

Отримати медикаменти безкоштовно або купити їх зі знижкою можна лише в аптеках, які мають підписаний контракт із Національним фондом охорони здоров’я (NFZ) Польщі.

Нагадаємо, українці, які прибули у Польщу після початку війни, мають такий же доступ до медичної допомоги у країні, як і її громадяни.