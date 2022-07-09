Як українцям отримати медичну допомогу у Польщі – пояснюють у МОЗ

Українці, які прибули у Польщу під час війни, мають доступ до медичної допомоги у цій країні на рівні з її громадянами.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

У закордонному паспорті переселенця має бути позначка про перетин кордону не раніше 24 лютого 2022 року, або він мусить мати документ, що підтверджує дату перетину кордону польськими службами.

Українці у Польщі мають право на:

базову медичну допомогу (візити до сімейних лікарів, виклик швидкої);

спеціалізовану амбулаторну допомогу;

діагностичні дослідження (за направленням лікаря);

лікування у стаціонарі;

психіатричне лікування;

реабілітацію (крім курортів);

стоматологічні послуги.

Знайти медичний заклад можна за телефоном безоплатної цілодобової гарячої лінії: 800 190 590.

У Польщі, так само, як і в Україні діє система сімейних лікарів, які опікуються всією родиною.

Сімейні лікарі приймають пацієнтів з 8 до 18 години за записом.

Направлення до вузьких спеціалістів надають сімейні лікарі. Однак українці можуть звертатися до онкологів, гінекологів, психіатрів, стоматологів та венерологів без направлення.

"Швидку допомогу" у Польщі можна викликати за двома номерами телефонів: 999 – невідкладна служба швидкої допомоги та 112 – екстрена служба, яка дії на території Європейського Союзу.

"У Польщі "швидку" викликають лише у разі, коли дійсно існує загроза життю", – попереджають у МОЗ.

Як придбати ліки

Медичні препарати у Польщі відпускаються пацієнтові, здебільшого, за рецептом лікаря. У країні діє програма державної компенсації вартості ліків, яка також працює на основі рецептів.

Вартість препаратів компенсується пацієнтові повністю або частково, в залежності від категорії (групи здоров’я) та важкості захворювання.

Що робити, якщо доведеться народжувати у Польщі

Вагітні жінки, які виїхали з України після 24 лютого, мають право на безоплатне ведення вагітності, пологи та догляд за немовлям у державних медзакладах, які мають договір з Національним фондом здоров’я (NFZ), аналог української НСЗУ.

Для цього треба стати на облік у акушерсько-гінекологічну амбулаторію.

"Якщо українка народжує дитину у Польщі, польське громадянство новонародженому автоматично не надається", – кажуть у МОЗ.

Раніше ми писали, як отримати медичну допомогу у Литві, Великій Британії, Німеччині та Італії. Повну інформацію про медичні послуги для українців за кордоном можна знайти на сайті МОЗ.