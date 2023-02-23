Українські діти у Польщі можуть безкоштовно підготуватися до НМТ: адреси курсів

Випускники, які знаходяться у Польщі, однак навчаються за українською програмою, можуть безкоштовно підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це повідомили у Міністерстві реінтеграції України.

Підготовчі курси для українських школярів відкрили у 12 містах Польщі.

Реклама:

Заняття з української й англійської мов, історії України, математики проходять щосуботи з 10:00 до 18:00.

Фото: Галицький ліцей

Відвідувати можна як всі чотири предмети, так і кілька з них. Для дітей передбачені перерви і харчування двічі на день. Школярів також частково забезпечують підручниками.

Навчання триватиме 3 місяці. Наразі на підготовку вже записалися понад 700 випускників.

Зареєструватися для проходження курсів можна за формою.

Міста й адреси, де проходять курси:

Краків: ul, Świętego Filipa 25, 31-150;

Вроцлав: Aleja Wiśniowa, 1, 53-313;

Варшава: Aleja Jerozolimskie 179, 02-222;

Познань: os. Jagiellońskie 128, 61-223;

Гданськ: Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku ul. Rogalinska 17; 80-809;

Щецин: SP nr 3; ul. Reymonta 23, 71-276;

Білосток: SP. nr. 2; ul.Bohaterów Monte Cassino 25, 15-893;

Лодзь: ul. Narutowicza 86, 91-139;

Бидгощ: ul. Sportowa 2, 85-091;

Катовіце: ul. Uniwersytecka 4, 40-007;

Ряшев: al. Józefa Piłsudskiego 34; 35-001;

Люблін: ul. Wajdeloty 12, 20-604.

Курси організували Фундація "Незламна Україна" спільно з ЮНІСЕФ, Save the Children і МБФ "Ліхтарики".

Реклама:

Нагадаємо, 23 лютого український парламент ухвалив у другому читанні закон про проведення у 2023 році Національного мультимедійного тесту (НМТ) для випускників 11-х класів. Абітурієнти складатимуть три предмети: українську мову, математику і один за вибором.