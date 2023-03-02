Пацієнти після трансплантації зможуть отримати імуносупресори безкоштовно

Після трансплантації необхідно приймати імуносупресори – препарати, які пригнічують імунологічні реакції організму.

До програми включили 21 препарат, який зможуть отримати пацієнти безкоштовно або з доплатою.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

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15 з них є повністю безоплатні, шість – з частковою доплатою.

Як особам у трансплантаційному періоді отримати препарат:

Після трансплантації пацієнту підбирають підтримувальну терапію.

Трансплант-координатор вносить інформацію до електронної системи охорони здоров’я. Він також створює план лікування, виписує електронний рецепт та дає направлення на планове обстеження через три місяці.

На основі показників аналізів лікар через 3 місяці вирішує чи потрібно змінювати курс лікування.

Якщо ні – виписує новий електронний рецепт, якщо так – скеровує пацієнта у стаціонар для визначення подальшого курсу лікування.

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Через 6-12 місяців пацієнт має звернутися до трансплант-координатора за випискою або призначенням лікарських засобів.

У МОЗ також наголошують, що імуносупресивні препарати можуть отримати й ті пацієнти, які проходили трансплантацію за кордоном і мають відповідні документи.