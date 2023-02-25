Як безкоштовно отримати ліки від хвороби Паркінсона? Пояснення НСЗУ

Українці з хворобою Паркінсона можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою, адже вони включені у програму реімбурсації.

Всього в програмі "Доступні ліки" передбачено 6 торгових назв препаратів при хворобі Паркінсона, повідомляє Національна служба здоров’я України.

Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa).

Як отримати необхідні препарати – пояснили у НСЗУ.

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Як безоплатно отримати ліки при хворобі Паркінсона?

✅ Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, спочатку потрібно звернутися до невролога.

✅ Лікар складе індивідуальний план лікування та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я.

✅ На основі плану лікування невролог випише перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.

✅ На час війни рецепт може бути електронний або паперовий.

✅ При відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1.

✅ Паперовий рецепт лікар має засвідчити рецепт своїм підписом та печаткою.

✅ З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".

Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.

✅ Покажіть електронний або паперовий рецепт працівнику аптеки.

✅ Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, і повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.

✅ Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

✅ Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна через дашборд на сайті, зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77, а також через чат-бот "Спитай Гриця".

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно.