Як безкоштовно отримати ліки від хвороби Паркінсона? Пояснення НСЗУ

Українці з хворобою Паркінсона можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з частковою доплатою, адже вони включені у програму реімбурсації.
Всього в програмі "Доступні ліки" передбачено 6 торгових назв препаратів при хворобі Паркінсона, повідомляє Національна служба здоров’я України.
Міжнародні непатентовані назви – Біпериден (Biperiden) та Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa).
Як отримати необхідні препарати – пояснили у НСЗУ.
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Як безоплатно отримати ліки при хворобі Паркінсона?
✅ Щоб почати отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою, спочатку потрібно звернутися до невролога.
✅ Лікар складе індивідуальний план лікування та внесе його в Електронну систему охорони здоров’я.
✅ На основі плану лікування невролог випише перший рецепт. Наступні рецепти зможуть виписувати також лікарі первинної медичної допомоги: сімейний лікар, терапевт або педіатр.
✅ На час війни рецепт може бути електронний або паперовий.
✅ При відсутності світла або інтернету лікар випише паперовий рецепт на Формі рецептурного бланку №1.
✅ Паперовий рецепт лікар має засвідчити рецепт своїм підписом та печаткою.
✅ З рецептом можна звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації. Головна умова – наявність договору з НСЗУ. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою "Доступні ліки".
Пам’ятайте: термін дії рецепту становить 30 днів з дати виписування.
✅ Покажіть електронний або паперовий рецепт працівнику аптеки.
✅ Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину, і повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити.
✅ Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.
✅ Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна через дашборд на сайті, зателефонувавши до контакт-центру за номером 16-77, а також через чат-бот "Спитай Гриця".
Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснювали, які ліки від психічних розладів можна отримати безкоштовно.
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