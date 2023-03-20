"Найважче – це сортування бійців": як медики вивозять з-під Бахмута поранених

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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20 березня 2023

Евакуаційне відділення медичної роти 5 ОШБ вивозять поранених під Бахмутом бійців до госпіталів, де їм надають допомогу.

Про роботу роти розповідають у відео проєкту "Український свідок".

До евакуаційного відділення медичної роти потрапляють бійці, яким вже надано першу медичну допомогу. Зазвичай накладають турнікет або дають таблетку знеболювального. Роблять це бойові медики, однак у деяких ситуаціях самі бійці і їхні побратими.

Начальник евакуаційного відділення медичної роти 5 ОШБ Сергій Шпичка до війни був анестезіологом та керував трьома реанімаційними відділеннями. Перед повномасштабним вторгненням завідував відділенням реанімації Інституту травматології та ортопедії НАМН України у м. Київ. З 2014 року був начмедом одного з батальйонів ЗСУ.

За словами Сергія Шпички, головне завдання евакуаційного відділення медроти – дати змогу лікарям на подальших етапах зробити свою роботу. Перед тим, як везти пораненого до госпіталя чи лікарні, його стан стабілізують.

 Також на певних ділянках фронту існують стабілізаційні пункти

Дуже часто поранених доводиться вести під обстрілами. Трапляється й таке, що з поля бою привозять одразу до тридцяти бійців.

"Якщо з’являється "трьохсотий" (поранений, – ред.), то він має єдиним "трьохсотим" і залишитись. Нема завдання вивозити його з поля бою негайно, це робиться тільки за безпечних умов, бо безпека – це головне", – говорить Сергій Шпичка.

 "Якщо з’являється "трьохсотий", то він має єдиним "трьохсотим" і залишитись

Медик зізнається, що найважче у роботі – це займатися "сортуванням" бійців.

"Важко – це коли одразу поступають кілька десятків бійців, таке бувало. В таких випадках ти маєш займатись "медичним сортуванням" – вирішувати кому першому надавати допомогу. Дивишся на пораненого – ага, він легкий, дочекається. А іншого відкладаєш, бо в нього дуже мало шансів, і якщо ми не допоможемо тому, у кого шанс є, то втратимо обох. Це дуже складний вибір, врівноважитись після цього важко", – каже начальник відділення.

 "Важко – це коли одразу поступають кілька десятків бійців, таке бувало"

Також на певних ділянках фронту існують стабілізаційні пункти.

"Коли відбувається штурм – нашими військовими чи ворогом, то завжди є поранені. Дістати їх з поля бою до лікарні швидко буває вкрай важко, тому для цього створюються стабілізаційні пункти. Тут ми стабілізуємо стан трьохсотих: знімаємо турнікети, зупиняємо кровотечу тощо. Звідси відправляємо у шпиталь другої лінії евакуації", – розповідає ординатор евакуаційного відділення медичної роти із позивним Бігль.

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