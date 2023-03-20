"Найважче – це сортування бійців": як медики вивозять з-під Бахмута поранених

Евакуаційне відділення медичної роти 5 ОШБ вивозять поранених під Бахмутом бійців до госпіталів, де їм надають допомогу.
Про роботу роти розповідають у відео проєкту "Український свідок".
До евакуаційного відділення медичної роти потрапляють бійці, яким вже надано першу медичну допомогу. Зазвичай накладають турнікет або дають таблетку знеболювального. Роблять це бойові медики, однак у деяких ситуаціях самі бійці і їхні побратими.
Начальник евакуаційного відділення медичної роти 5 ОШБ Сергій Шпичка до війни був анестезіологом та керував трьома реанімаційними відділеннями. Перед повномасштабним вторгненням завідував відділенням реанімації Інституту травматології та ортопедії НАМН України у м. Київ. З 2014 року був начмедом одного з батальйонів ЗСУ.
За словами Сергія Шпички, головне завдання евакуаційного відділення медроти – дати змогу лікарям на подальших етапах зробити свою роботу. Перед тим, як везти пораненого до госпіталя чи лікарні, його стан стабілізують.
|Також на певних ділянках фронту існують стабілізаційні пункти
Дуже часто поранених доводиться вести під обстрілами. Трапляється й таке, що з поля бою привозять одразу до тридцяти бійців.
"Якщо з’являється "трьохсотий" (поранений, – ред.), то він має єдиним "трьохсотим" і залишитись. Нема завдання вивозити його з поля бою негайно, це робиться тільки за безпечних умов, бо безпека – це головне", – говорить Сергій Шпичка.
|"Якщо з’являється "трьохсотий", то він має єдиним "трьохсотим" і залишитись
Медик зізнається, що найважче у роботі – це займатися "сортуванням" бійців.
"Важко – це коли одразу поступають кілька десятків бійців, таке бувало. В таких випадках ти маєш займатись "медичним сортуванням" – вирішувати кому першому надавати допомогу. Дивишся на пораненого – ага, він легкий, дочекається. А іншого відкладаєш, бо в нього дуже мало шансів, і якщо ми не допоможемо тому, у кого шанс є, то втратимо обох. Це дуже складний вибір, врівноважитись після цього важко", – каже начальник відділення.
|"Важко – це коли одразу поступають кілька десятків бійців, таке бувало"
Також на певних ділянках фронту існують стабілізаційні пункти.
"Коли відбувається штурм – нашими військовими чи ворогом, то завжди є поранені. Дістати їх з поля бою до лікарні швидко буває вкрай важко, тому для цього створюються стабілізаційні пункти. Тут ми стабілізуємо стан трьохсотих: знімаємо турнікети, зупиняємо кровотечу тощо. Звідси відправляємо у шпиталь другої лінії евакуації", – розповідає ординатор евакуаційного відділення медичної роти із позивним Бігль.
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