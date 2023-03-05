Була "янголом бійців": під Бахмутом під час евакуації поранених загинула 29-річна парамедикиня

Під Бахмутом загинула 29-річна волонтерка і парамедикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна (Яра) Рихліцька.

Яна загинула під час евакуації поранених – швидка, в якій вона їхала потрапила під обстріл.

Про трагедію повідомили близькі та рідні Яни.

До війни Яна працювала рекрутеркою в IT. Після вторгнення займалася волонтерством, допомагала цивільним і військовим. Потім добровільно пішла у ЗСУ, була медикинею у стабілізаційному пункті Бахмута.

Яна (Яра) Рихліцька

"Стабілізаційний пункт – це місце, де поранених, витягши з поля бою, перев'язують і готують до довгої дороги до медиків. Щоб дожили. Потік поранених, який був на Бахмуті я навіть осягнути не можу. Але коли я спитала "як вони", (Яна – ред.) відписала: "поки весело, цілі" . За кілька годин до того, як їх медична евакуаційна автівка потрапила під обстріл", – пише подруга Яни Тетяна Зенарт.

Друзі і знайомі загиблої кажуть, що Яна робила все заради перемоги

Друзі і знайомі загиблої кажуть, що Яна робила все заради перемоги, ризикувала життям, щоб допомогти пораненим.

На фронті її називали "Янголом бійців" Фото: Вадим Павлов

"У всіх тактичних медиків, інструкторів з тактеду та бійців, яким вона допомогла, це чорний день. Помстимося. Спокійно, з холодною люттю всередині, робимо свою справу", – пише волонтер Валерій Багинський.

Редактор вінницького видання та волонтер Вадим Павлов також висловив співчуття через загибель Яни.

"Пересікались з нею пару разів. На фронті її називали "Янголом бійців". Світла пам'ять", – каже він.



Фото: Вадим Павлов

Побратими парамедикині опублікували фото снаряду, на якому написано: "За Яру з Холодного Яру".

Побратими парамедикині опублікували фото снаряду, на якому написано: "За Яру з Холодного Яру".

Батьки Яни відмовилися від збору коштів для себе і закликали всіх охочих донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби ЗСУ.

"Така була воля батьків Яни. Останній збір Яни, яка навчила всіх нас що неможливих цілей не існує. Вона часто приписувала під своїм збором "на помсту", – каже Тетяна Зенарт.