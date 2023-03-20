В Італії вперше у світі встановили протез клапана у серце, що б'ється

В Італії уперше в світі успішно імплантували протез мітрального клапана – одного із серцевих клапанів, що регулює потік крові з лівого передсердя у лівий шлуночок – у серце пацієнта, яке продовжувало битися під час операції.

Про це повідомили видання Mole24 та Ansa.

Штучний клапан Epygon був розроблений французькими та італійськими дослідниками. Першу успішну операцію на мітральному клапані серця зробили у туринський лікарні "Молінетт".

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Новий протез також зможе допомогти пацієнтам, яким не можна робити операцію на "відкритому серці", під час якої серце зупиняють, а людину підключають до апарату штучної вентиляції легенів.

Протез Epygon. Фото: ansa

Клапан імплантували 62-річній жінці, яка страждала на важку форму мітральної недостатності – порок серця, при якому кров при скороченні через неповне змикання рухається в зворотному напрямку – з лівого шлуночка в ліве передсердя. Це один з найбільш часто зустрічаючих варіантів порушення серцевого клапанного апарату.

Після того, як лікарі повідомили пацієнтці про неможливість оперувати її традиційним методом, вони запропонували нову методику.

Штучний клапан Epygon був розроблений французькими та італійськими дослідниками. Фото: ansa

Після операції лікарі оголосили про "відмінні" результати: лише через п'ять днів після госпіталізації жінку вже перевели до реабілітаційного центру.

Команда лікарів, які провели операцію. Фото:ansa

Протез клапана Epygon називають протезом майбутнього кардіохірургії. Така інновація полегшить операції на серці і подарує надію людям, які б не смогли пережити стандартну операцію.