Мріє дожити до перемоги: у Львові лікарі перезапустили серце 101-річної жінки

Львівські кардіологи перезапустили серце 101-річної Марії Оробець, встановивши третій у її житті кардіостимулятор.

Жінці зле стало два тижні тому, повідомляє Перше медичне об’єднання Львова.

Вночі у пані Марії сильно запаморочилося в голові, кинуло у піт, жінка не могла підвестися з ліжка.

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"З останніх сил пані Марія покликала на допомогу. Її почула онука, яка одразу викликала швидку. У знаки далася давня хвороба", – кажуть медики.

Львівські кардіологи перезапустили серце 101-річної Марії Оробець

Історія хвороби Марії Оробець почалася 16 років тому.

"Все своє життя Марія Петрівна важко працювала на полях та ніколи не скаржилась на здоров'я. 16 років тому вона вперше звернулась за медичною допомогою. І після низки обстежень їй діагностували AV-блокаду", – розповідають лікарі.

AV-блокада – це різке зниження частоти серцевих скорочень до критичного рівня, 17-20 ударів на хвилину.

Спеціалісти встановили жінці кардіостимулятор. Відтоді пристрій, що працює як комп’ютер, генерував електричні імпульси для стимуляції скорочення серцевого м'яза.

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7 років потому його замінили на новий, однак він теж своє відпрацював.

Жінка мріє дожити до перемоги, кажуть лікарі

"Відтак пані Марію знову в надважкому стані та з низькою частотою серцевих скорочень швидка доправила до нашої лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова", – згадують медики.

Тиск жінки був критичним – 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударів на хвилину. Лікарі невідкладно взяли її до операційної та поставили новий, уже третій кардіостимулятор.

Уже за декілька хвилин стан пацієнтки стабілізувався, а на третій день після втручання вона поїхала додому.

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Медики встановили вже третій кардіостимулятор у житті жінки

"Бажаємо пані Марії багато часу бавити правнуків і здійснити головну мрію – дочекатися перемоги України", – додають лікарі.

Нагадаємо, львівські медики врятували 70-річну волонтерку, якій російські окупанти у Херсоні зламали хребет.