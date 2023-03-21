Як оскаржити рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби

Військово-лікарська комісія оцінює стан здоров'я та вирішує чи зможе людина служити в армії після отримання повістки.

Якщо ви не згодні з висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), його можна оскаржити.

Як це зробити пояснили у "Безоплатній правовій допомозі".

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Це можна зробити у досудовому або судовому порядку.

Для цього потрібно звернутися до ВЛК вищого рівня. Наприклад:

якщо висновок надали у ВЛК районного (міського) територіального центру, то треба звертатися до ВЛК області або м. Києва;

ВЛК областей – звертатися до ВЛК регіонів;

постанови будь-яких ВЛК може переглядати Центральна ВЛК.

Щоб подати скаргу, треба мати такі документи:

заяву про перегляд оскаржуваної постанови ВЛК нижчого рівня, у якій вказати причини перегляду постанови;

всі наявні документи видані ВЛК, рішення якої переглядається;

результати попередніх медичних досліджень (якщо є).

Якщо оскарження відбувається у досудовому порядку, комісія вищого рівня може призначити повторний або контрольний медичний огляд.

При судовому порядку оскарження до суду можна звертатися одразу, без попереднього використання досудового порядку або після отримання негативного висновку після досудового порядку.

На оскарження висновку ВЛК у судовому порядку дасться:

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3 місяці – якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови;

– якщо спочатку застосовано досудовий порядок. Відлік починається із дня вручення рішення щодо розгляду заяви про оскарження постанови; 6 місяців із дня винесення відповідної постанови ВЛК.

Фахівці безкоштовної правової допомоги можуть проконсультувати щодо результатів та необхідності подавати оскарження до суду у контактному центрі за номером 0 800 213 103.