Які медичні послуги є безкоштовними для передчасно народжених немовлят – пояснюють у НСЗУ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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28 березня 2023

Немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій.

Для тих, хто потребує подальшого супроводу, теж передбачено пакет безоплатної допомоги, розповіли у Національній службі здоров’я України.

"Медична реабілітація дітей до трьох років, які народились передчасно чи хворими, безоплатна у всіх медзакладах України, які мають договір із НСЗУ", – зазначають медики.

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З їхніх слів, таких лікарень в Україні є 128. Найбільше – у столиці, Дніпропетровській та Львівській областях. 

 Фото: evgenyataman/Depositphotos

Батьки дитини можуть звернутися до  будь-якого медзакладу, де є договір з НСЗУ за цим напрямом, незалежно від прописки для подальшої реабілітації.

Які послугу є для немовлят безкоштовними:

  • реабілітація 

Мова йде і про первинний огляд і про консультацію спеціаліста. також про постановку діагнозу і формування індивідуальної програми та надання самих послуг.

 Отримання допомоги не залежить від місця проживання дитини;

  • лабораторні дослідження

Це розгорнутий та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі та інші, призначені лікарем. 

Також можна обстежити внутрішні органи немовля за допомогою різних механічних приладів;

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  • консультація різних спеціалістів відповідно до стану дитини;
  • спеціальний скринінг (первинне обстеження) на виявлення аутистичних розладів;
  • харчування дитини в стаціонарі;
  • підбір та адаптація спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації (жести, вираз обличчя, дотик та інше) для немовляти.

 Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:

  • психологічний супровід;
  • навчання по догляду за дитиною та її розвитком. Також про запобігання можливих ускладнень та дотримання рекомендацій на всіх етапах допомоги;
  • навчання, як користуватися спеціальним обладнанням для дитини та засоби альтернативної комунікації в природному середовищі;
  • можливість обрати медичний заклад для реабілітації дитини.

Повний перелік безоплатний послуг, який включений в пакет, доступний на сайті НСЗУ у розділі "Вимоги 2023" та за посиланням

Реабілітація немовлят, які народились передчасно чи хворими, протягом перших трьох років життя безоплатна в кількох випадках:

  • за направленням лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;
  •  за скеруванням лікуючого медика;
  • якщо переведені з іншого медзакладу чи підозрілої лікарні.

Нагадаємо, передчасно народжені малюки – це ті, які народилися на світ раніше 37 тижня вагітності, важать менше, ніж  2,5 кілограма. 

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