Які медичні послуги є безкоштовними для передчасно народжених немовлят – пояснюють у НСЗУ

Немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій.
Для тих, хто потребує подальшого супроводу, теж передбачено пакет безоплатної допомоги, розповіли у Національній службі здоров’я України.
"Медична реабілітація дітей до трьох років, які народились передчасно чи хворими, безоплатна у всіх медзакладах України, які мають договір із НСЗУ", – зазначають медики.
З їхніх слів, таких лікарень в Україні є 128. Найбільше – у столиці, Дніпропетровській та Львівській областях.
|Фото: evgenyataman/Depositphotos
Батьки дитини можуть звернутися до будь-якого медзакладу, де є договір з НСЗУ за цим напрямом, незалежно від прописки для подальшої реабілітації.
Які послугу є для немовлят безкоштовними:
- реабілітація
Мова йде і про первинний огляд і про консультацію спеціаліста. також про постановку діагнозу і формування індивідуальної програми та надання самих послуг.
Отримання допомоги не залежить від місця проживання дитини;
- лабораторні дослідження
Це розгорнутий та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі та інші, призначені лікарем.
Також можна обстежити внутрішні органи немовля за допомогою різних механічних приладів;
- консультація різних спеціалістів відповідно до стану дитини;
- спеціальний скринінг (первинне обстеження) на виявлення аутистичних розладів;
- харчування дитини в стаціонарі;
- підбір та адаптація спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації (жести, вираз обличчя, дотик та інше) для немовляти.
Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:
- психологічний супровід;
- навчання по догляду за дитиною та її розвитком. Також про запобігання можливих ускладнень та дотримання рекомендацій на всіх етапах допомоги;
- навчання, як користуватися спеціальним обладнанням для дитини та засоби альтернативної комунікації в природному середовищі;
- можливість обрати медичний заклад для реабілітації дитини.
Повний перелік безоплатний послуг, який включений в пакет, доступний на сайті НСЗУ у розділі "Вимоги 2023" та за посиланням.
Реабілітація немовлят, які народились передчасно чи хворими, протягом перших трьох років життя безоплатна в кількох випадках:
- за направленням лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;
- за скеруванням лікуючого медика;
- якщо переведені з іншого медзакладу чи підозрілої лікарні.
Нагадаємо, передчасно народжені малюки – це ті, які народилися на світ раніше 37 тижня вагітності, важать менше, ніж 2,5 кілограма.
Читайте також: Під час вибуху дитину викинуло з ліжка: історія загибелі немовля у Вільнянську