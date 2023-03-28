Які медичні послуги є безкоштовними для передчасно народжених немовлят – пояснюють у НСЗУ

Немовлята, які народилися передчасно або з важкими патологіями, мають можливість отримати безоплатну медичну допомогу в рамках Програми медичних гарантій.

Для тих, хто потребує подальшого супроводу, теж передбачено пакет безоплатної допомоги, розповіли у Національній службі здоров’я України.

"Медична реабілітація дітей до трьох років, які народились передчасно чи хворими, безоплатна у всіх медзакладах України, які мають договір із НСЗУ", – зазначають медики.

З їхніх слів, таких лікарень в Україні є 128. Найбільше – у столиці, Дніпропетровській та Львівській областях.

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Батьки дитини можуть звернутися до будь-якого медзакладу, де є договір з НСЗУ за цим напрямом, незалежно від прописки для подальшої реабілітації.

Які послугу є для немовлят безкоштовними:

реабілітація

Мова йде і про первинний огляд і про консультацію спеціаліста. також про постановку діагнозу і формування індивідуальної програми та надання самих послуг.

Отримання допомоги не залежить від місця проживання дитини;

лабораторні дослідження

Це розгорнутий та біохімічний аналіз крові, аналіз сечі та інші, призначені лікарем.

Також можна обстежити внутрішні органи немовля за допомогою різних механічних приладів;

консультація різних спеціалістів відповідно до стану дитини;

спеціальний скринінг (первинне обстеження) на виявлення аутистичних розладів;

харчування дитини в стаціонарі;

підбір та адаптація спеціального обладнання та засобів альтернативної комунікації (жести, вираз обличчя, дотик та інше) для немовляти.

Що отримують батьки чи опікуни маленьких пацієнтів:

психологічний супровід;

навчання по догляду за дитиною та її розвитком. Також про запобігання можливих ускладнень та дотримання рекомендацій на всіх етапах допомоги;

навчання, як користуватися спеціальним обладнанням для дитини та засоби альтернативної комунікації в природному середовищі;

можливість обрати медичний заклад для реабілітації дитини.

Повний перелік безоплатний послуг, який включений в пакет, доступний на сайті НСЗУ у розділі "Вимоги 2023" та за посиланням.

Реабілітація немовлят, які народились передчасно чи хворими, протягом перших трьох років життя безоплатна в кількох випадках:

за направленням лікаря первинної медичної допомоги, з яким укладена декларація;

за скеруванням лікуючого медика;

якщо переведені з іншого медзакладу чи підозрілої лікарні.

Нагадаємо, передчасно народжені малюки – це ті, які народилися на світ раніше 37 тижня вагітності, важать менше, ніж 2,5 кілограма.