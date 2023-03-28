У Києві фіксують більш агресивні випадки COVID-19, ніж улітку

Яна Осадча журналістка УП.Життя
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28 березня 2023

У Києві лікарі спостерігають більш агресивний перебіг COVID-19.

У пацієнтів фіксується висока температура та наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень.

Про це повідомила на брифінгу лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова, передає" Укрінформ".

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За словами лікарки, випадків з такими симптомами улітку було менше.

 Фото: spotmatikphoto/Depositphotos

Людмила Мінова зазначила, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом "Омікрон".

Також зросла кількість госпіталізацій хворих, зокрема тих, хто потребує вентиляції легень.

Людмила Мінова зазначає, що перші симптоми COVID-19 схожі на симптоми грипу. Це висока температура, першіння в горлі та кашель. Вона радить насамперед проводити швидкий тест на визначення COVID-19, який доступний у сімейного лікаря.

Медикиня наголосила, що більшість таких пацієнтів невакциновані проти COVID-19.

"Прошу всіх вважати, що захист нашого здоров'я, це в першу чергу справа кожного. У воєнний час ми маємо розвантажити заклади охорони здоров'я, щоб вони сконцентрували свою увагу на наданні допомоги військовим, тому що кількість поранених зростає і ми маємо наш ресурс направляти на допомогу в першу чергу нашим військовим, не відволікати лікарські засоби, персонал на COVID-19", – наголосила Мінова.

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Також вона закликала при ознаках респіраторного захворювання залишатися вдома і не наражати оточуючих на ризик захворіти, а також не відвідувати літніх родичів.

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