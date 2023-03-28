У Києві фіксують більш агресивні випадки COVID-19, ніж улітку

У Києві лікарі спостерігають більш агресивний перебіг COVID-19.

У пацієнтів фіксується висока температура та наростання дихальної недостатності з ушкодженням легень.

Про це повідомила на брифінгу лікарка-інфекціоністка, завідувачка інфекційного відділення № 2 Олександрівської клінічної лікарні Києва Людмила Мінова, передає" Укрінформ".

За словами лікарки, випадків з такими симптомами улітку було менше.

Фото: spotmatikphoto Depositphotos

Людмила Мінова зазначила, що переважна більшість пацієнтів інфікувалися саме штамом "Омікрон".

Також зросла кількість госпіталізацій хворих, зокрема тих, хто потребує вентиляції легень.

Людмила Мінова зазначає, що перші симптоми COVID-19 схожі на симптоми грипу. Це висока температура, першіння в горлі та кашель. Вона радить насамперед проводити швидкий тест на визначення COVID-19, який доступний у сімейного лікаря.

Медикиня наголосила, що більшість таких пацієнтів невакциновані проти COVID-19.

"Прошу всіх вважати, що захист нашого здоров'я, це в першу чергу справа кожного. У воєнний час ми маємо розвантажити заклади охорони здоров'я, щоб вони сконцентрували свою увагу на наданні допомоги військовим, тому що кількість поранених зростає і ми маємо наш ресурс направляти на допомогу в першу чергу нашим військовим, не відволікати лікарські засоби, персонал на COVID-19", – наголосила Мінова.

Також вона закликала при ознаках респіраторного захворювання залишатися вдома і не наражати оточуючих на ризик захворіти, а також не відвідувати літніх родичів.