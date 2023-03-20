ВООЗ закликає Китай оприлюднити дані про походження COVID-19 після появи нової версії

У Всесвітній організації охорони здоров'я закликали Китай оприлюднити всю інформацію, пов'язану з походженням COVID-19, після появи нової версії про причетність єнотовидних собак.

У міжнародну базу даних GISAID ненадовго завантажили інформацію про нові послідовності вірусу SARS-CoV-2 і геномні дані, засновані на зразках із уханського ринку, пише Reuters.

Вчені виявили, що до поширення COVID-19 могли бути причетні єнотовидні собаки, якими торгували на ринку в Ухані, але згодом дані видалили з порталу, повідомляють у науково-консультативній групі ВООЗ з вивчення походження нових патогенів (SAGO).

Реклама:

Представники ВООЗ обговорили це питання з китайськими колегами, які пояснили, що нові дані мали бути використані для оновлення нерецензованого дослідження 2022 року.

Китайський Центр контролю та профілактики захворювань нібито планує повторно подати статтю до наукового журналу Nature.

Водночас представники ВООЗ кажуть, що нова інформація дає ще одну зачіпку в розслідуванні походження COVID, тому нею потрібно було поділитися раніше.

Фото: Eddie Holmes/npr.org

"Ці дані не дають остаточної відповіді на питання про те, як почалася пандемія, але кожна інформація важлива для того, щоб наблизити нас до цієї відповіді. Цими даними можна і потрібно було поділитися ще три роки тому.

Реклама:

Ми продовжуємо закликати Китай бути прозорим в обміні даними, а також провести необхідні розслідування і поділитися результатами", – заявив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

Зрештою, ВООЗ доручила SAGO продовжити розслідування походження пандемії, яка забрала життя майже 7 мільйонів людей по всьому світу.

Китайський Центр контролю та профілактики захворювань не відразу відреагував на останню заяву ВООЗ.

Професор Інституту мікробіології Китайської академії наук і колишній голова китайського ЦГЗ Джордж Гао у коментарі Reuters заявив, що в завантажених даних немає "нічого нового".

Він вважає, що дані вилучили не китайські вчені, а сама база GISAID.

"Ще занадто рано робити якісь висновки. Все це потрібно залишити для роботи вчених, а не для журналістів чи громадськості. Ми хочемо знати відповідь", – сказав Гао.

Водночас представник GISAID заявив, що компанія не видаляє дані, а статті нібито були "відкликані" і тепер "оновлюються додатковими даними".

Нагадаємо, ринок екзотичних тварин і морепродуктів Хуанань в Ухані був закритий китайською владою після поширення коронавірусу у 2019 році.

Вчені досліджували тварин, які продавалися на ринку, і могли стати джерелом поширення вірусу (зокрема, існували гіпотези про кажанів та змій).

Також у ВООЗ не виключали ймовірність лабораторного походження COVID-19, але Китай це заперечував.

У попередньому дослідженні 2022 року вчені писали, що деякі з 923 зразків, відібраних з кіосків і каналізаційних систем на ринку, були інфіковані коронавірусом. Водночас у 457 досліджених тварин вірусу не виявили.

Спочатку у статті зазначалося, що єнотоподібних собак не було в переліку досліджуваних тварин, якими торгували в Ухані, але новий аналіз припускає, що ці тварини могли продаватися на ринку Хуанань до його закриття.

Нагадаємо, раніше у Сенаті та Конгресі США вимагали розсекретити походження COVID-19.