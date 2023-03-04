Сиропи від кашлю могли спричинити смерть 66 дітей у Гамбії – Центр контролю захворювань США

У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) дійшли висновку, що сиропи від кашлю, ймовірно, можуть бути причиною смерті дітей у Гамбії.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт CDC.

Згідно з результатами розслідування, проведеного Центром з контролю та профілактики захворювань США та гамбійськими вченими, забруднені сиропи від кашлю, імпортовані до Гамбії, майже напевно стали причиною смерті 66 дітей через гостре ураження нирок.

Нове розслідування припускає, що забруднені токсинами ліки, імпортовані до Гамбії, призвели до гострого ураження нирок у 78 дітей.

Більшість з них були у віці до 2 років, і 66 з них померли в період з червня по вересень 2022 року. З того часу померло ще четверо дітей, і офіційна кількість жертв зросла до 70.

Автори звіту, що проводили дослідження, вивчали медичні картки пацієнтів, провели інтерв'ю з їхніми батьками та опікунами.

Вони зазначили, що тести ліків, широке географічне поширення випадків захворювання, а також той факт, що хвороба не поширилася на дорослих, вказують на наявність в сиропі від кашлю токсину.

У Гамбії було кілька отруєнь, пов'язаних з діетиленглікольом або етиленглікольом, у таких країнах, як Гаїті та Нігерія, але у звіті зазначають, що це перший відомий випадок, коли причиною отруєння стали імпортні ліки, а не препарати вітчизняного виробництва.

"Цей випадок отруєння підкреслює потенційні ризики для громадського здоров'я, пов'язаний з неналежним управлінням якістю при експорті фармацевтичних препарати", – йдеться у звіті.

Зв'язок між смертями дітей і ліками вперше виявили в жовтні 2022 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я розіслала попередження про те, що чотири сиропи від кашлю, вироблені індійською компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили відомий токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.

Компанія Maiden заперечує, що її препарати стали причиною смертей у Гамбії, а індійський уряд заявив, що під час тестування сиропів не було виявлено жодного забруднення. Виробництво на заводі було зупинено в жовтні, але зараз компанія намагається відновити роботу

Нагадаємо, Індонезія припинила продаж усіх сиропів і рідких ліків після смерті майже 100 дітей і незрозумілого різкого зростання випадків гострого ураження нирок.