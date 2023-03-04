Сиропи від кашлю могли спричинити смерть 66 дітей у Гамбії – Центр контролю захворювань США

У Центрі контролю та профілактики захворювань США (CDC) дійшли висновку, що сиропи від кашлю, ймовірно, можуть бути причиною смерті дітей у Гамбії.

Про це пише Reuters з посиланням на звіт CDC.

Згідно з результатами розслідування, проведеного Центром з контролю та профілактики захворювань США та гамбійськими вченими, забруднені сиропи від кашлю, імпортовані до Гамбії, майже напевно стали причиною смерті 66 дітей через гостре ураження нирок.

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Нове розслідування припускає, що забруднені токсинами ліки, імпортовані до Гамбії, призвели до гострого ураження нирок у 78 дітей.

Більшість з них були у віці до 2 років, і 66 з них померли в період з червня по вересень 2022 року. З того часу померло ще четверо дітей, і офіційна кількість жертв зросла до 70.

Автори звіту, що проводили дослідження, вивчали медичні картки пацієнтів, провели інтерв'ю з їхніми батьками та опікунами.

Вони зазначили, що тести ліків, широке географічне поширення випадків захворювання, а також той факт, що хвороба не поширилася на дорослих, вказують на наявність в сиропі від кашлю токсину.

У Гамбії було кілька отруєнь, пов'язаних з діетиленглікольом або етиленглікольом, у таких країнах, як Гаїті та Нігерія, але у звіті зазначають, що це перший відомий випадок, коли причиною отруєння стали імпортні ліки, а не препарати вітчизняного виробництва.

"Цей випадок отруєння підкреслює потенційні ризики для громадського здоров'я, пов'язаний з неналежним управлінням якістю при експорті фармацевтичних препарати", – йдеться у звіті.

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Зв'язок між смертями дітей і ліками вперше виявили в жовтні 2022 року, коли Всесвітня організація охорони здоров'я розіслала попередження про те, що чотири сиропи від кашлю, вироблені індійською компанією Maiden Pharmaceuticals Ltd, містили відомий токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.

Компанія Maiden заперечує, що її препарати стали причиною смертей у Гамбії, а індійський уряд заявив, що під час тестування сиропів не було виявлено жодного забруднення. Виробництво на заводі було зупинено в жовтні, але зараз компанія намагається відновити роботу

Нагадаємо, Індонезія припинила продаж усіх сиропів і рідких ліків після смерті майже 100 дітей і незрозумілого різкого зростання випадків гострого ураження нирок.