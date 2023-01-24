ВООЗ розслідує зв'язок між смертями 300 дітей і сиропами від кашлю

Всесвітня організація охорони здоров'я пов'язує смерть понад 300 дітей у Гамбії, Індонезії та Узбекистані з вживанням сиропів від кашлю виробництва шести індійських та індонезійських фармацевтичних компаній.
ВООЗ "шукає зв'язок" між цими виробниками, пише Reuters з посиланням власне джерело.
Зокрема, організація з'ясовує, чи від одного постачальника компанії закуповували сировину для виготовлення "смертельного сиропу". У ВООЗ наразі не називають конкретних постачальників.
Перші випадки дитячих смертей зафіксували ще у липні 2022 року в Гамбії. ВООЗ заявила, що вони пов'язані з безрецептурними сиропами від кашлю, які діти приймали від поширених захворювань і які містили відомий токсин – діетиленгліколь або етиленгліколь.
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Це токсичні хімічні речовини, які використовуються як промислові розчинники та антифризи і можуть бути смертельними навіть у невеликих кількостях. Токсичний вплив цих речовин призводить до нездатності до сечовипускання, пошкодження нирок і смерті.
За словами співрозмовника видання, наразі ВООЗ розглядає питання про те, чи варто рекомендувати сім'ям у всьому світі переглянути використання сиропів від кашлю для дітей в цілому, оскільки питання щодо безпеки деяких з цих продуктів залишаються невирішеними.
Ба більше, експерти ВООЗ також оцінюють докази того, чи є сиропи від кашлю необхідними з медичної точки зору для дітей.
На сьогодні організація ідентифікувала шість фармацевтичних компаній в Індії та Індонезії, які виробляють ці сиропи. Утім, виробники або відмовилися коментувати розслідування, або заперечили використання небезпечних складників у своїй продукції, які призвели до смертей, зазначають журналісти.
Речниця ВООЗ Маргарет Харріс, не коментуючи деталі роботи організації, заявила:
"Для нас є найвищим пріоритетом – не допустити більше дитячих смертей від того, чому можна запобігти".
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Нині ВООЗ розширило своє розслідування щодо можливого використання небезпечних сиропів ще на чотири країни, де така продукція могла бути у продажу. Йдеться про Камбоджу, Філіппіни, Східний Тимор та Сенегал. Натомість уряди інших країн та світову фармацевтичну промисловість ВООЗ закликала розпочати термінові перевірки, аби "викорінити" із вжитку населення неякісні ліки.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року ВООЗ озвучила попередження щодо сиропів від кашлю, виготовлених двома індійськими виробниками: Maiden Pharmaceuticals та Marion Biotech. Саме тоді організація заявила, що їхня продукція пов'язана зі смертельними випадками в Гамбії.
Йдеться про такі сиропи:
- Promethazine Oral Solution,
- Kofexmalin Baby Cough Syrop,
- Makoff Baby Cough Syrop,
- Magrip N Cold Syrop.
Виробничі заводи Maiden і Marion були закриті, однак зараз компанія Maiden намагається відновити роботу після того, як у грудні індійський уряд заявив, що тестування не виявило жодних проблем з продукцією.
Пізніше ВООЗ попередила про небезпечність застосування сиропів ще чотирьох індонезійських компаній-виробників:
- Yarindo Farmatama,
- PT Universal Pharmaceutical,
- PT Konimex,
- PT AFI Farma.
Юристка PT Universal Pharmaceutical Industries Германсія Хутагалунг у коментарі виданню заявила, що компанія відкликала з ринку всі сиропи від кашлю, які визнали небезпечними.
"Переслідуйте постачальників, вони – справжні злочинці. Саме вони підробляють сировину, фальсифікуючи документи на сировину на всьому шляху до фармацевтичних компаній", – наголосила Хутагалунг, утім не назвала конкретних постачальників і не надала подробиць, які б підтверджували цю заяву.
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