В Індонезії заборонили всі лікарські сиропи через смерть майже 100 дітей

Індонезія припинила продаж усіх сиропів і рідких ліків після смерті майже 100 дітей і незрозумілого різкого зростання випадків гострого ураження нирок.

Про це повідомляє CNN.

Заборона, оголошена Міністерством охорони здоров'я країни, діятиме, доки влада не завершить розслідування щодо незареєстрованих медичних сиропів, які, ймовірно, містять токсичні інгредієнти.

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Речник Міністерства охорони здоров'я країни Мохаммад Сіахріл заявив, що розслідуються 99 смертей і 206 випадків гострого ураження нирок у дітей, переважно у віці до 6 років.

"Як запобіжний захід міністерство попросило медпрацівників у закладах охорони здоров’я тимчасово не виписувати рідкі ліки чи сиропи. Ми також просимо, щоб аптеки тимчасово припинили продаж безрецептурних рідких ліків або сиропів до завершення наших розслідувань", – сказав він.

Як повідомляє ВВС, невідомо, чи були ліки імпортними, чи місцевого виробництва.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) зв’язала чотири сиропи від кашлю індійського виробництва зі смертю до 70 дітей, які страждали від гострої ниркової недостатності у Гамбії.

ВООЗ підозрює, що чотири сиропи, вироблені компанією Maiden Pharmaceuticals Limited, містили "неприпустимі кількості" хімічних речовин, які можуть пошкодити мозок, легені, печінку та нирки".

Влада Індонезії заявила, що сиропи від кашлю, які використовувалися у Гамбії, не продаються на місці. Наразі у країні не розголошують бренди чи типи сиропів, пов’язаних із захворюванням дітей.

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