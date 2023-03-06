В Україні зафіксували 2 випадки кору у дітей – МОЗ

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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6 березня 2023

В Україні зафіксовано два випадки кору у дітей з однієї родини.

Одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти недуги, інша вакцинована не була, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Зі слів медиків, дітям надають усю необхідну допомогу, а тим, хто з ними контактував (щеплені раніше), провели ПЛР-тест для виявлення кору.

Результати виявилися негативні. За всіма ведеться медичне спостереження.

    Фото: Milkos/Depositphotos

Нагадуємо, період, коли симптоми кору ще не проявляються (інкубаційний період) становить 6-21 день. 

Основні симптоми недуги:

  • висока температура
  • головний біль, 
  • нежить, 
  • сухий кашель, 
  • збільшення лімфовузлів, 
  • слизової оболонки очей, 
  • пронос та блювота. 

На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип. Починається він зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває чотири тижні і більше.

Кір небезпечний серйозними ускладненнями:

  • пневмонією, 
  • отитом, 
  • енцефалітом (запаленням мозку),
  • може призвести до інвалідності та смерті. 

Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти.

Завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів

Як зазначають в МОЗ, за даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, отже, щеплення зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі.

Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи).

"Тож закликаємо батьків подбати про захист своїх дітей. Вакцина в Україні є, її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря безоплатно", наголошують у МОЗ.

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