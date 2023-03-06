В Україні зафіксували 2 випадки кору у дітей – МОЗ

В Україні зафіксовано два випадки кору у дітей з однієї родини.
Одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти недуги, інша – вакцинована не була, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.
Зі слів медиків, дітям надають усю необхідну допомогу, а тим, хто з ними контактував (щеплені раніше), провели ПЛР-тест для виявлення кору.
Результати виявилися негативні. За всіма ведеться медичне спостереження.
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Нагадуємо, період, коли симптоми кору ще не проявляються (інкубаційний період) становить 6-21 день.
Основні симптоми недуги:
- висока температура,
- головний біль,
- нежить,
- сухий кашель,
- збільшення лімфовузлів,
- слизової оболонки очей,
- пронос та блювота.
На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип. Починається він зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває чотири тижні і більше.
Кір небезпечний серйозними ускладненнями:
- пневмонією,
- отитом,
- енцефалітом (запаленням мозку),
- може призвести до інвалідності та смерті.
Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти.
Завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів.
Як зазначають в МОЗ, за даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, отже, щеплення зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі.
Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи).
"Тож закликаємо батьків подбати про захист своїх дітей. Вакцина в Україні є, її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря безоплатно", – наголошують у МОЗ.
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