В Україні зафіксували 2 випадки кору у дітей – МОЗ

В Україні зафіксовано два випадки кору у дітей з однієї родини.

Одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти недуги, інша – вакцинована не була, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

Зі слів медиків, дітям надають усю необхідну допомогу, а тим, хто з ними контактував (щеплені раніше), провели ПЛР-тест для виявлення кору.

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Результати виявилися негативні. За всіма ведеться медичне спостереження.

Фото: Milkos /Depositphotos

Нагадуємо, період, коли симптоми кору ще не проявляються (інкубаційний період) становить 6-21 день.

Основні симптоми недуги:

висока температура,

головний біль,

нежить,

сухий кашель,

збільшення лімфовузлів,

слизової оболонки очей,

пронос та блювота.

На 4-5 день хвороби з’являється червоний висип. Починається він зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває чотири тижні і більше.

Кір небезпечний серйозними ускладненнями:

пневмонією,

отитом,

енцефалітом (запаленням мозку),

може призвести до інвалідності та смерті.

Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти.

Завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів.

Як зазначають в МОЗ, за даними дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, отже, щеплення зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі.

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Вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК (для профілактики кору, епідемічного паротиту, краснухи).

"Тож закликаємо батьків подбати про захист своїх дітей. Вакцина в Україні є, її можна отримати у педіатра чи сімейного лікаря безоплатно", – наголошують у МОЗ.