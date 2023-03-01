Ще у двох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен"

Тетяна Денисенко журналістка УП.Життя
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1 березня 2023

У хворих на Львівщині та Черкащині підтвердили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен", який до цього зареєстрували у чотирьох інших областях.

Про це розповіли у Центрі громадського здоров’я України.

"Секвенування (метод визначення) підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни Черкаській та Львівській", – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

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Вона зазначила, що цей підвид коронавірусного штаму переноситься пацієнтами легше, проте має здатність швидше передаватися. Для захисту потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. 

   Фото: spotmatikphoto/Depositphotos

"Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше", каже керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Раніше "Кракен" зафіксували в Сумській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях.

Нагадаємо, щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років. 

"Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне. Захистіть себе та своїх близьких!", наголошує  керівник відділу імунізації ЦГЗ Андрій Пашинний.

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