Ще у двох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен"

У хворих на Львівщині та Черкащині підтвердили новий підвид COVID-штаму Омікрон "Кракен", який до цього зареєстрували у чотирьох інших областях.

Про це розповіли у Центрі громадського здоров’я України.

"Секвенування (метод визначення) підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни – Черкаській та Львівській", – розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

Вона зазначила, що цей підвид коронавірусного штаму переноситься пацієнтами легше, проте має здатність швидше передаватися. Для захисту потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення.

"Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше", – каже керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

Раніше "Кракен" зафіксували в Сумській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях.

Нагадаємо, щеплення проти COVID-19 доступне для усього дорослого населення та дітей від 5 років.

"Перед вакцинацією не треба проходити обстежень, приймати специфічні ліки або дотримуватись дієти, воно безоплатне та ефективне. Захистіть себе та своїх близьких!", – наголошує керівник відділу імунізації ЦГЗ Андрій Пашинний.