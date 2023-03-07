Вакциновані за кордоном українці можуть згенерувати COVID-сертифікат у "Дії": як це зробити

Пацієнти, які вакцинувалися проти коронавірусу за кордоном та отримали відповідний іноземний сертифікат, можуть сформувати COVID-сертифікат у додатку "Дія".
Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров’я.
Для того, щоб згенерувати COVID-сертифікат в "Дії", пацієнт має звернутися до сімейного лікаря з паспортом та документом про вакцинацію, отриманим за кордоном.
Після цього лікар внесе інформацію про вакцинацію до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).
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Пізніше пацієнт зможе згенерувати COVID-сертифікат у додатку "Дія".
"Важливо, щоб за кордоном пацієнт отримав цифровий документ про вакцинацію. Адже саме так можна підтвердити достовірність документа та факт вакцинації", – йдеться в повідомленні.
Достовірність COVID-сертифіката можна перевірити тут.
Раніше в МОЗ пояснили, що робити, коли в "Дії" не генерується документ про вакцинацію.
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